WSJ：以色列曝伊朗核進展惹華府質疑　美不埋單難與以統一陣線

以色列與伊朗衝突持續，外界關注美國會否統一與以色列立場攻擊伊朗加劇地區動蕩。《華爾街日報》周二（6月17日）就引述以色列與美國官員指，以色列上月與美國分享涉及伊朗正研究核武器的情報，稱伊朗正推進核武器研發，包括已經研發出「爆炸觸發系統（explosive triggering system）」，不過華府對此表示質疑。報道就分析，兩國各自對伊朗核項目研究之間的評估出現差距，或是雙方目前在處理伊朗問題上舉措不同的原因。



報道指以色列呈報的情報中提及的所謂爆炸觸發系統，是一種旨在用於同時引爆多個核彈的技術，此外還提到伊朗在涉及核裂變的鏈式反應的研究進展，以及令塑性炸藥和將裂變材料整合到爆炸裝置中的工作。

以色列與美國基本一致認為，伊朗近幾個月來使自己處於製造核彈的更有利位置，但與以色列不同的是，美國情報機構認為，伊朗尚未決定是否繼續製造核彈。以色列認為伊朗在核武器研究中取得進展，聲稱伊朗有進行核核打擊的能力，威脅以色列安全。

這一點亦體現在美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）近來態度上，她3月底在國會上表示，儘管伊朗擁有「前所未有」、足以研發核武器級別的鈾儲備，但德黑蘭似乎並未開發核武，強調美國和國際原子能機構（IAEA）對伊朗的該計劃評估已於2003年結束。

2025年6月17日，伊朗對以色列襲擊後，以色列Herzliya地區發生火災，當地煙霧瀰漫。（Reuters）

特朗普：伊朗非常接近擁有核武 不關心加巴德講法

不過加巴德的說法與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看法相左，特朗普17日在乘專機返回華盛頓時，在機上回應傳媒問題，他認為伊朗非常接近擁有核武，直言「我不在乎加巴德說了什麼（I don't care what she said）」，不過加巴德在當日接受美媒訪問時就強調，稱自己與特朗普在伊朗核問題上「意見一致」。