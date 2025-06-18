伊朗指以色列發動大規模網絡戰　疑以方黑客：已摧毀伊朗銀行數據

伊朗媒體周二（6月17日）引述伊朗國家網絡安全司令部報道，稱以色列對伊朗數碼基礎設施發動了「大規模網絡戰」，該部門表示成功擊退了許多攻擊。一個疑似與以色列有關的黑客組織「掠食性麻雀」（Gonjeshke Darande）同日聲稱，已經摧毀了伊朗國有銀行Sepah的所有數據，並指責該銀行為伊朗軍方提供資金。



《以色列時報》指，一連串報道表明，伊朗正在限制公眾與外界聯繫，因為固定電話似乎不再能夠接聽或撥打國際電話。

伊朗國家電視台敦促大眾從智能手機上刪除即時通訊軟件WhatsApp，在未提供任何證據的情況下稱該軟件收集用戶資訊並發送給以色列。 WhatsApp對此表示否認。

▼疑以方黑客：已摧毀伊朗Sepah銀行數據

黑客組織「掠食性麻雀」在社交平台X（舊稱Twitter）上用波斯語發文，稱在一次網絡行動中摧毀了Sepah銀行的所有數據，指該銀曾用來規避國際製裁，透過伊朗民眾的賬戶為恐怖主義活動提供資金，包括代理部隊、導彈計劃以及伊朗的軍事核子項目。

該組織寫道：「這就是一個致力於維護獨裁者恐怖主義幻想的機構的命運。感謝那些促成這次攻擊的愛國朋友們。」

2024年4月24日，圖為以色列（上）與伊朗（下）的國旗。（Reuters）

前美國國家安全局（NSA）網絡安全負責人喬伊斯（Rob Joyce）回應：「如果該銀行的資金供應中斷，或引發民眾對伊朗各銀行的普遍信任崩潰，都可能對該國造成重大影響。」

路透社指，「掠食性麻雀」2022年聲稱對伊朗一家鋼鐵生產設施遭受的網絡攻擊負責。這次複雜的攻擊導致該設施發生大火，並造成了明顯的離線損害。安全專家表示，此類攻擊通常超過激進駭客的能力範圍，更符合民族國家的能力。