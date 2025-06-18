G7峰會｜韓日領導人借機會談　商定合力應對地區地緣政治危機

韓聯社6月17日報導，韓國總統李在明周二借出席七國集團（G7）峰會之機，在加拿大與日本首相石破茂舉行會談，歷時約30分鐘。會後雙方商定不斷深化韓美日三邊合作和韓日雙邊合作，攜手應對朝鮮問題等地區面臨的地緣政治危機。



共同社引述石破茂表示，期待日韓的合作成為對地區乃至世界的重要力量。李在明則表示，在國際貿易環境困難的情況下，兩國需要以面向未來的方式開展合作。

據韓國總統辦公室介紹，李在明和石破茂還就如何在瞬息萬變的國際局勢中維護地區和平穩定、使國家利益最大化的方案深入交換意見，並商定保持緊密合作。雙方亦重申重啟「首腦穿梭外交」的意願，並同意為此推動兩國間的磋商不斷取得進展。

據韓國總統辦公室介紹，李在明和石破茂還就如何在瞬息萬變的國際局勢中維護地區和平穩定、使國家利益最大化的方案深入交換意見，並商定保持緊密合作。(Reuters)

此外，在韓日邦交正常化60週年之際，兩國商定為建立更成熟、更穩定的雙邊關係奠定基礎。二人又一致認為，兩國政府有必要基於互尊互信開展溝通，推動韓日關係向前發展，並在經濟、文化等領域謀求互利共贏。