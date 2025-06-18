G7峰會｜特朗普施紀賢簽美英貿易協定　降英國部份航太與汽車關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（6月16日）在加拿大出席七國集團（G7）峰會期間英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正式簽署雙方上月達成的美英貿易協議。白宮17日公布協議細則，其中涉及美國數十億的涵蓋牛肉、乙醇以及其他農產品獲得英國更大市場准入；英國前10萬輛出口美國的汽車適用10%關稅，超出部份沿用25%，而汽車零件固定加徵10%的關稅；備受關注的鋼鐵和鋁關稅部份則未能詳細界定，留到之後商議。



根據白宮公告，美國將與英國就鋼鐵和鋁關稅，依據今次協議為英國相關產品設定關稅配額，超過或不符合要求的產品仍將被加徵25%的關稅。特朗普早前宣布對除英國外的其他貿易夥伴加徵50%鋼鐵和鋁產品關稅，預料在7月9日實施。

在航空航天部份，公告指出，將免除部份英國產品的關稅，以強化航空航天和飛機製造供應鏈。 英國還承諾減少或消除對美國產品的不公平非關稅壁壘。

2025年6月16日，加拿大阿爾伯塔，圖為特朗普在出席七國峰會期間會晤施紀賢。（Reuters）

而在藥品方面，公告則指美英將繼續針對英國製藥及製藥成份進行優惠待遇談判。