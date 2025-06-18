伊朗兵力佔優卻打不贏以色列？　軍力對比揭尷尬真相｜新聞背後

以色列6月13日突襲伊朗後，雙方持續互相發動攻擊，導致中東緊張局勢急劇升溫。伊朗國營電視台周三警告更指，「今晚將發生令世界數個世紀後仍記住的大驚奇事件。」



儘管從數量層面看，伊朗擁有較多的兵力看似佔優，惟軍備精良程度卻遠不及以色列，不少軍備老舊且因制裁無法更新升級，且兩國主要戰場在空中而非陸地，空軍設備老舊的問題導致在制空方面徹底遭到以方壓制。



伊朗坐擁近百萬大軍

據國際戰略研究所2025年的數據，伊朗在兵力數量層面佔優，現役軍人數量超過以色列，包括61萬現役軍人和35萬預備役軍人。現役軍人中，陸軍數量35萬人，伊朗革命衛隊（IRGC）19萬人，海軍1.8萬人，空軍3.7萬人，防空部隊1.5萬人。

而以色列現役軍人數為16.95萬人，其中陸軍12.6萬人，海軍9,500人，空軍3.4萬人，另有預備役軍人46.5萬。

2025年4月18日，伊朗德黑蘭，陸軍、海軍、空軍和特種部隊士兵在建軍節閱兵式上進行閱兵。（Getty）

軍費方面，以色列的國防預算高達192億美元（約1,507億港元），幾乎是伊朗的3倍，後者僅為74億美元（約581億港元）。

裝備質素差距卻很大？

據外媒報道，儘管從數量上看，以伊兩國戰機數量差距不大：以色列擁有340架戰機和46架攻擊直升機；伊朗則擁有288架戰機和50架攻擊直升機。

然而，伊朗的戰機型號較為老舊，且西方制裁也導致戰機很難得到維護和升級。該國擁有的「F-14雄貓」戰機已有約50年機齡、米格-29（MiG-29）戰機也至少已有35年機齡；而伊朗空軍的第三代「F-4幽靈Ⅱ」和「F-5虎式」戰機則是全球最後一批服役的戰機之一。

至於以色列，可以說在制空能力方面遠高於伊朗，擁有39架可突破雷達防禦系統而不被發現的F-35「閃電II」、20架AH-64D阿帕奇直升機在內等一系列最先進戰機。

伊朗空戰完敗……

雖然在地面戰力方面，伊朗雖擁有壓倒性的裝備數量，例如1,593輛坦克、2,030門牽引砲與200艘小型軍艦，而以色列的400輛MkIV主戰坦克數量較少，但搭載性能更先進的裝甲車與火砲系統，加上海軍部署5艘攻擊潛艦，形成精銳化、科技化的對比。

2025年6月18日，以色列防空系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截伊朗飛彈。（Getty）

有分析指，最重要的是伊朗的陸軍要打以色列，得先經過伊拉克、約旦、敘利亞等國家，攻擊之路困難重重，兩軍交戰主要以空軍為主，以色列具壓倒性優勢。

尤其是，以色列還擁有世界上最先進的防空系統之一「鐵穹」（Iron Dome），能夠有效攔截大多數來襲飛彈。該系統使用雷達偵測並攔截70公里外的短程火箭彈。以色列稱其成功率超90%，反應時間僅數秒。