哈梅內伊︰伊朗不會妥協將強烈回應以色列 今以高超音速導彈反擊
撰文：羅保熙
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以色列與伊朗衝突持續。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的官方社交平台發佈帖文稱，伊朗永遠不會向猶太復國主義者妥協，將會作出強烈的回應，不會有任何憐憫。
以軍在6月17日晚上約8時，向伊朗發動新一波空襲，首都德黑蘭發生連串爆炸，響起防空炮火。以軍又指，戰機擊中伊朗12個導彈發射及儲存設施。
伊朗則繼續還擊，革命衛隊向以色列發動新一輪導彈及無人機襲擊。而在周三淩晨，革命衛隊發聲明稱，今晨使用了「法塔赫-1」高超音速導彈，「意味着以軍傳奇防禦終結的開始，以及以色列混亂和毀滅的開始」。聲明稱，「法塔赫」導彈威力巨大、機動靈活，向以色列中部特拉維夫地區發出了強有力的資訊。此次襲擊表明，「伊朗完全控制了以色列的領空，而那裏的居民在伊朗導彈襲擊面前完全無助」。
伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）表示，至今向以色列採取的行動完全是警告及威懾，很快會實施懲罰性行動，敦促以色列民眾，尤其是特拉維夫及海法市的居民撤離，以確保安全。
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