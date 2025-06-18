哈梅內伊︰伊朗不會妥協將強烈回應以色列　今以高超音速導彈反擊

以色列與伊朗衝突持續。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的官方社交平台發佈帖文稱，伊朗永遠不會向猶太復國主義者妥協，將會作出強烈的回應，不會有任何憐憫。



以軍在6月17日晚上約8時，向伊朗發動新一波空襲，首都德黑蘭發生連串爆炸，響起防空炮火。以軍又指，戰機擊中伊朗12個導彈發射及儲存設施。

伊朗則繼續還擊，革命衛隊向以色列發動新一輪導彈及無人機襲擊。而在周三淩晨，革命衛隊發聲明稱，今晨使用了「法塔赫-1」高超音速導彈，「意味着以軍傳奇防禦終結的開始，以及以色列混亂和毀滅的開始」。聲明稱，「法塔赫」導彈威力巨大、機動靈活，向以色列中部特拉維夫地區發出了強有力的資訊。此次襲擊表明，「伊朗完全控制了以色列的領空，而那裏的居民在伊朗導彈襲擊面前完全無助」。

2025年6月18日，圖為以色列佔據的戈蘭高地上可見伊朗向以色列發射的導彈正被攔截。（Reuters）

伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）表示，至今向以色列採取的行動完全是警告及威懾，很快會實施懲罰性行動，敦促以色列民眾，尤其是特拉維夫及海法市的居民撤離，以確保安全。