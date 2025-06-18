伊朗以色列戰爭 美軍事專家：1關鍵數字決定衝突走向
【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列與伊朗的衝突不斷升級之際，有美國媒體引述伊朗軍事專家報道，以伊衝突的結果可能取決於一個簡單的數字，伊朗手上到底還有多少枚中程彈道導彈（Medium-range ballistic missile，MRBM）。
美國媒體6月17日報道，根據以色列的軍事數據和專家分析顯示，在過去14個月，伊朗向以色列發射了約700枚中程彈道導彈，目前其庫存中只剩下約300至1,300枚。
據報道，存放上述中程彈道導彈的武器庫在過去五天遭到以軍的猛烈空襲。以色列國防軍表示，以軍針對至少三分之一發射中程彈道導彈的地對地發射器進行空襲，可能進一步削弱伊朗反擊以色列的能力。
土耳其安納杜魯通訊社製作題為「伊朗襲擊以色列時使用的導彈」圖表：
分析人士表示，由於以色列的制空能力遠高於伊朗，而伊朗對以色列城市的夜間空襲似乎有所減少。伊朗武器庫枯竭的問題，可能會加強伊朗透過談判結束衝突的願望，並加劇未來數日以色列軍事行動的猛烈程度。
報道指，儘管美國中央司令部司令麥肯齊將軍（Kenneth McKenzie）在2023年表示，伊朗擁有超過3000枚不同射程的導彈，但關於伊朗導彈數量的可靠估計卻寥寥無幾。
保衛民主基金會資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示，其中可能有1000至2000枚屬於中程導彈，射程可達1400公里，足以從伊朗境內直接發射到以色列。他稱這個數字「充其量屬於粗略估計」。
據以色列國防軍指，伊朗在去年4月13日襲擊以色列時動用了120枚中程彈道飛彈，10月1日又使用了200枚，過去五天共使用了380枚。
上述襲擊將使其已知的導彈數共減少700枚。但這是否會讓德黑蘭因導彈數字減少而陷入生存危機，取決於其最初擁有的導彈數字，以及今輪以色列對伊朗軍事設施造成的破壞程度。
塔勒布魯認為，這可能代表伊朗僅剩下1300枚中程彈道導彈。其他人的估計則更為悲觀。以色列退役海軍情報官員平科博士（Dr. Eyal Pinko）表示：「考慮到他們在過去四天發射了大約400到500枚中程彈道導彈，並且以軍銷毀了部分導彈庫存，我認為他們現在僅剩下700到800枚中程彈道導彈。」
塔勒布魯表示，伊朗政府不希望其中程彈道導彈數字「降至四位數以下」。
他指出，對伊朗而言，導彈數量本身就代表作戰能力。他認為伊朗政權「擅長危機管理，但實際上在正規戰方面能力較弱。而現時，伊朗被迫在戰爭時期，而非危機時期使用這些中程彈道導彈，恰恰讓其身陷困境。」