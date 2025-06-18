美國FCC指中國移動未配合調查　恐或面臨罰款

美國聯邦傳播委員會（FCC）6月17日表示，中國移動未能配合調查回覆提問，有可能對其施加罰款。這次FCC調查的目的是，要確定中國移動在美業務是否試圖規避美國限制措施。中移動需在30日內答覆FCC，否則可能遭到罰款，報道沒有提及金額多少；中移動方面暫時未有回應。



路透社報導，FCC早前以國家安全疑慮為由，禁止中國移動等多家中國公司在美國提供電信服務。今年3月，FCC表示正在調查中國移動、華為、中興通訊、海康威視和中國電信等9家中國企業，以查明他們是否試圖規避美國限制措施。

今年3月，FCC表示正在調查中國移動、華為、中興通訊、海康威視和中國電信等9家中國企業，以查明他們是否試圖規避美國限制措施。（Getty）

本周，FCC向中移動發出正式警告。2024年2月，FCC曾致函中國移動，要求補充相關資料並回覆更多問題，惟中移動未有提供所要求的具體信息與文件，違反配合義務。

北京方面已多次表明，會採取必要措施堅定維護中國企業的合法權益，敦促美方停止無理打壓中國企業。