伊朗以色列戰爭　大量民眾駕車撤離德黑蘭塞爆高速公路｜有片

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列與伊朗的衝突不斷升級之際，網上傳出影片顯示伊朗首都德黑蘭（Tehran）有大量民眾驅車撤離，綿綿不絕的「車龍」將高速公路塞得水泄不通。與此同時，有報道指，由於以色列的領空關閉，機場航班被取消，有民眾選擇透過乘搭遊艇前往塞浦路斯逃避戰火。



網上傳出影片，伊朗有大量民眾駕車從首都德黑蘭（Tehran）撤離：

據路透社報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月16日撰文呼籲伊朗民眾立即撤離首都特黑蘭（Tehran）後，網上有影片顯示，有大量民眾驅車經恰盧斯（Chalus）公路前往伊朗的郊區，公路上長長的「車龍」綿延不絕。

2025年6月16日，在社交平台發布的影片截圖顯示，隨著以色列和伊朗繼續互相攻擊，卡拉季-恰盧斯（Karaj-Chalus）公路上的交通十分擁堵，車輛向西行走駛離伊朗首都德黑蘭（Tehran）。（Reuters）

2025年6月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台撰文，呼籲「所有人立即從伊朗首都特黑蘭撤離。」（X@TrumpTruthOnX）

除此之外，以色列亦出現撤離行動。隨著與伊朗的戰爭愈演愈烈，以色列政府下令航空公司禁止公民離境，數百名以色列人已悄悄乘坐遊艇逃離以色列。

以色列日報《國土報》報道，遊艇從以色列沿海的幾個碼頭出發，包括赫茲利亞（Herzliya）、海法（Haifa）和阿什凱隆（Ashkelon），為人們提供了一條通往塞浦路斯和歐洲的隱密逃生路線。

報道指，就在幾天前，特拉維夫下令國內航空公司暫停所有出境航班，以避免機場「過度擠擁」，網上已經出現了一些團體，協調其他海上逃生路線。這進一步引發了人們的焦慮，也加劇人們尋求其他逃生路線（包括海上路線）的衝動。

據報道，Facebook上專門討論海上出行的群組數量激增，據報道有數百人尋求循海路離開以色列。隨著需求飆升，一些遊艇船主以2500至6000謝克爾（約5600港元至13440港元）不等的價格提供船位。大多數船隻每次航行最多可搭載10名乘客。