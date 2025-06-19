內塔尼亞胡感謝特朗普支持　強調襲擊針對德黑蘭核設施與軍事目標

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列突襲伊朗第六天，兩國連日來持續衝突。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三（6月18日）發布影片，強調以色列對德黑蘭的核設施和軍事場所進行空襲，並感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持以色列。



▼內塔尼亞胡：感謝特朗普

內塔尼亞胡在社交平台X（舊稱Twitter）發布自己講話影片，他說道：「『獅子雄起』（Rising Lion）行動已進入第六天。我們控制了德黑蘭的領空，打擊了核子和導彈目標，並堅定不移地營救人質並擊敗哈馬斯（Hamas）。感謝特朗普總統站在我們這邊。我們將攜手戰鬥，在真主的庇佑下，我們終將勝利。」

他還致謝美國協助以色列防禦領空。

2025年4月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。（Reuters）

內塔尼亞胡與特朗普日前先後兩次通話，特朗普在一前一後的通話之間還在白宮戰情室面見國家安全團隊成員，不過特朗普拒透露通話細節。內塔尼亞胡就指雙方經常通話，包括在昨晚進行「非常熱烈」交談。