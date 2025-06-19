特朗普：有感伊朗數週後擁核　不排除與德黑蘭代表在白宮會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（6月17日）在白宮橢圓形辦公室表示，伊朗再過數週後就能擁有核武器，重申伊朗需與美國達成核協議，不排除與伊朗代表在白宮會面。



綜合外媒報道，特朗普強調伊朗希望會面並來到白宮，屆時「我或許會這麼做（ I may do that）」，意味不介意與他們會面，他還補充美國並非尋求以伊停火，而是伊朗不擁有核武器，強調美國不想看見戰爭，而伊朗須在打仗與擁有核武器中做選擇。

伊朗日前指當局不會在脅迫之下進行談判，也不會在脅迫之下接受和平。不過《紐約時報》18日就引述伊朗外交部高官表示，德黑蘭願意與美國進行談判，強調伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）將接受此類會晤，討論以色列停火與伊朗核計劃。

特朗普會晤巴基斯坦軍方首腦 印巴衝突停息後首次

特朗普當天還在白宮與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）共進午餐，並舉行閉門會議，今次是他在美國斡旋印度與巴基斯坦停火後首次與巴方軍事首腦會晤。

2025年6月18日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室面見球隊成員並回答傳媒問題。（Reuters）

特朗普表示很榮幸與穆尼爾會面，並致謝穆尼爾推動停息巴基斯坦與印度的流血衝突，指期間雙方還有討論伊朗問題，指巴基斯坦比大多數人更了解伊朗，他還揚印度總理莫迪（Narendra Modi）。特朗普在17日稍晚與莫迪通話，也是衝突平息後首次。