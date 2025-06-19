伊朗以色列戰爭｜中國駐以色列大使館：6.20起助在以中國公民撤離
撰文：官祿倡
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中東局勢持續升溫，多國在以色列與伊朗戰爭升級下發布警告。中國駐以色列使館當地時間周三（6月18日）發布通知，指使館將自6月20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離，擬乘坐旅遊巴經位於以色列埃及邊境的貝京口岸離境。
中國駐以色列使館公告指，以伊衝突持續加劇，人員傷亡不斷增多，局勢變化存在巨大不確定性，不排除進一步惡化的可能，使館綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，現開始進行有意撤離中國在以人員的登記。
公告強調，有意登記撤離的人員須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，無護照人員須持有國內身份證）。
有用電話
以色列報警電話：+972－100
醫療急救電話：+972－101
中國外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86－10－12308/+86－10－65612308
中國駐以色列使館領事保護與協助電話：+972－3－5459520
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