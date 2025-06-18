伊朗以色列戰爭｜退無可退 「三無」　伊朗也只能死戰到底！

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】特朗普（Donald Trump, 又譯川普）發出了死亡威脅。特朗普在社交媒體上發文要求伊朗「無條件投降」之外，直接表示「我們確切地知道這位『最高領袖』的藏身之所。他是一個容易攻擊的目標，但他目前是安全的——我們不會把他幹掉，至少現在不會。但我們不希望導彈擊中平民或美國士兵。我們的耐心快要耗盡了。」就是如此的赤裸裸。

從以色列動手，到現下，應該終於把伊朗高層徹底打醒了。昨天深夜時刻，伊朗發布了一個悲壯的聲明：已準備好領導人遇刺情況下的計劃。這就說明，伊朗打算死戰到底了。伊朗伊斯蘭政權被逼上絕路了，這是你死我活的鬥爭，除了堅持抗戰，沒有第二條路可選了。

為什麼伊朗突然清醒了呢？這都是被逼的。為了對美和談，伊朗已經錯過太多了。當哈馬斯被打時，伊朗只想趕緊促成美伊和談。當真主黨被打時，伊朗也是想，等我和談。結果，真主黨高層被全殲。這時，伊朗還有一個機會，那就是撐住敘利亞。然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊卻在敘利亞一槍沒放，就全部跑回國內了。敘利亞一夜變天！敘利亞徹底倒向美國，也成了以軍進攻伊朗的前線陣地。以軍F-35在敘利亞上空加滿油，再突入德黑蘭，對伊朗一頓狂轟濫炸。伊以大戰，全面爆發。

以色列於6月13日凌晨發動的代號「獅子雄起」大規模空襲行動，對伊朗造成了多維度重大破壞。革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長等至少4名軍方高層在空襲中喪生，革命衛隊指揮中樞遭毀滅性打擊。包括前原子能組織主席在內的 6名頂尖核科學家被定點清除，伊朗核研發核心團隊損失慘重。同時造成了平民與軍事人員的大量傷亡。

核設施遭系統性摧毀。納坦茲鈾濃縮廠地下離心機設施被多枚鑽地炸彈精準擊中，高濃縮鈾庫存（丰度60%）部分損毀，現場濃煙升騰但未報告核泄漏。 此外， 伊斯法罕核技術中心、阿拉克重水工廠受波及，部分功能癱瘓。 可以說，伊朗核計劃關鍵基礎設施遭受「迫在眉睫的威脅」式打擊。

圖為2025年6月15日，伊朗納坦茲核設施遭以色列空襲後的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

更糟糕的是軍事系統與防空能力癱瘓。伊朗西部防空雷達站、導彈基地被大規模摧毀，以軍稱「數十台雷達和地對空導彈發射器被毀」，防空系統被指「形同虛設」。 德黑蘭革命衛隊總部被炸燬，多個省份（如大不里士、克爾曼沙阿）的導彈倉庫、空軍基地遭襲，部分設施完全損毀。

毫無疑問，戰略能力與戰爭潛力削弱。以色列宣稱摧毀伊朗境內數十個導彈生產與儲存點，削弱其遠程打擊能力。南帕爾斯天然氣田、沙赫蘭儲油庫等能源目標被擊中，導致伊朗暫停部分天然氣生產，經濟命脈受衝擊。 摩薩德特工滲透伊朗防空系統並預設無人機，暴露伊朗內部安全漏洞，高官行蹤泄露疑因內鬼或情報失誤。

2025年4月18日，伊朗德黑蘭，陸軍、海軍、空軍和特種部隊士兵在建軍節閲兵式上進行閲兵。（Getty）

伊朗的社會秩序與國際地位受到極大沖擊。德黑蘭等城市爆發反以示威，清真寺升起象徵復仇的「血旗」，網路被限制，機場關閉引發恐慌。伊朗退出美伊核談判，國際原子能機構（IAEA）此前認定其違反核義務，外交處境惡化。 伊朗的盟友早期就一個個倒下。如今，以軍F-35打入德黑蘭了，伊朗才終於醒悟。這場戰爭，根本沒有妥協的餘地。

為什麼伊朗要準備「領導人遇刺情況下的計劃」？它有兩個原因：一是，伊朗被摩薩德全面滲透，內奸究竟是誰？根本不知道。誰都無法保證哈梅內伊的安全。而以色列已經明確發出警告，將殺死哈梅內伊，顛覆伊斯蘭政權，結束這場戰爭。也就是說，以色列要是真的下死手，刺殺哈梅內伊，是可以做到的。二是伊朗真的沒有退路了，它必須做好最壞的打算。哪怕哈梅內伊死了，伊朗也不能投降。

哈梅內伊本就86歲高齡，身體也不好，如果一旦出現意外，誰能成為哈梅內伊的接班人呢？原本，萊西是最有希望的。它是保守派，也是神權派，還是強硬派，同時，還有一定的政治身段，屬於能屈能伸的那種。可萊西在一次墜機事故中身亡了。這也意味着，哈梅內伊的最強接班人，死了。

如今，還有誰能接替哈梅內伊呢？一個是，魯哈尼（Hassan Rouhani）。他當過伊朗兩任總統，現年77歲，參加過伊斯蘭革命，在庫姆神學院進修過，但他是一個比較開明的神權派，不是那種極端保守派。魯哈尼當伊朗總統時，恢復了伊朗與西方的關係，重振了伊朗經濟。在這種戰時狀態下，強硬保守派會更受歡迎。魯哈尼的短板是，與西方過於親近了。

二是，哈梅內伊的兒子馬吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。他長期在伊朗伊斯蘭革命衛隊任職，擁有一定的軍權。而且，馬吉塔巴深受宗教薰陶，屬於強硬保守派。他接任哈梅內伊的話，能率領伊斯蘭革命衛隊戰鬥到底。但缺陷是，伊朗人已經接受了民主觀念，早就忍不了哈梅內伊的神權統治了。要是好不容易熬死了哈梅內伊，又來一個馬吉塔巴，恐怕伊朗民眾會窩裡反。

哈梅內伊之子馬吉塔巴（Mojtaba Khamenei）(Tasnim News Agency, CC ）

三是，凱爾瑪尼。他是伊朗「專家議會」的頭號神學家，屬於伊朗版的「參議長」。這個「專家議會」只有86個人，卻擁有最高領袖的選舉權。伊朗總統是一人一票選出來的，而最高精神領袖的選舉，卻取決於這86個人。凱爾瑪尼作為「專家議會」的議長，威望很高，也有很大機會接任哈梅內伊。但他的缺陷是，對政府事務不熟悉，長期搞宗教，不擅長搞世俗事務。

萊西死了。此時的伊朗，屬於是人才斷檔，青黃不接。誰能橫空出世，拯救伊朗？就變成了一個最大的懸。此前，在《還擊以色列難有殺傷力 伊朗已廢的底層邏輯｜點經》一文中已經數理過伊朗的基本票。如今的伊朗，內憂外患，底子也不行，人也不行，更沒有了外援，正在一個關鍵的轉折點上。但，今天也沒有了任何退路。