普京重申願協調伊朗以色列和談　拒回應美以殺死哈梅內伊的可能性

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月18日在一個經濟論壇上會見國際傳媒，期間談及多個議題，包括近期以色列與伊朗戰爭，他重申莫斯科願協調雙方談判停戰，透露當局有向美國、以色列與伊朗提出方案，不過拒絕回答以色列會否殺死伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）。



路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在旗下社交平台發文指，自己知道哈梅內伊藏身處，但伊朗或大幅報復中東美軍，所以無意擊殺他。

普京就在會議期間被問及，倘以色列在美國幫助下實行此事，莫斯科將作何反應，直言拒絕回答，「我甚至不想討論這個可能性」，他也拒絕回應德黑蘭變天的可能，直言「在開始做某件事之前，應該先看看主要目的是否已經實現。」

2025年6月18日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF） 全體會議期間面見各國傳媒回答問題。（Reuters）

不過普京對斡旋以伊和平持積極態度，相信兩國可以找到解決方案，即確保伊朗擁有和平利用核能的權利，也確保以色列享有不受核武器威脅的足夠國安。