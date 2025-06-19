伊朗以色列戰爭｜特朗普據報批准攻擊伊朗計劃　惟未下達最終命令

伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（6月17日）晚上表示已經批准了針對伊朗的攻擊計劃，但暫未下達最終命令，以觀察德黑蘭是否會放棄其核計劃。



《華爾街日報》引述三名知情人士透露，特朗普周二晚間對高級助手表示，他批准了針對伊朗的攻擊計劃，但暫時不採取行動，以確定伊朗方面是否會放棄其核計劃。

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（美國國防部）

報道指，伊朗深埋地下80至90米的福爾多（Fordo）鈾濃縮廠可能是美國的打擊目標，軍事專家普遍認為除了威力最大的炸彈外，沒有武器能觸及到該設施。

自特朗普在白宮戰情室向軍方下達秘密指令以來，他已在公開場合表示軍事打擊是備選方案。他在周三接受記者採訪時稱：「我對該怎麼做有一些想法，但我還沒有做出最後的決定。我傾向於在截止日期前一秒鐘做出最後的決定。」

2025年6月18日，伊朗對以色列發射導彈襲擊後，圖為以色列部隊在一個疑似落爆導彈殘骸的附近展開調查。（Reuters）

知情人士稱，特朗普希望通過威脅加入以色列對伊朗的襲擊，迫使伊朗方面滿足他的要求。他承認，美國正在考慮發動襲擊，但他表示，他仍可能決定不發動襲擊。