伊朗以色列戰爭｜伊朗距離核武器究竟有多遠？

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列自上周五（6月13日）開始對伊朗發動襲擊，轟炸伊朗的核設施、殺害至少14名核專家，此外還有多名伊朗高級軍方將領。作為以色列盟友的美國亦推進中東地區的軍事部署，據報官員正在為襲擊伊朗做準備。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，伊朗在近幾個月採取前所未有的行動、將濃縮鈾武器化，以國防部稱此舉對以色列造成威脅，惟至今未有提出證據。



6月12日，在伊朗進行稽查的國際原子能機構（IAEA）宣佈伊朗違反《核不擴散協議》，為近20年來首次。IAEA的報告顯示，截至上月中，伊朗擁有的60%濃縮鈾估計有408.6公斤（製造核彈頭所需的濃度為90%），遠超協議規定的水平上限。如果進一步濃縮，這些材料足以製造九枚核彈。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西稱：「我不是很確定，在戰爭時期，所有核設施均處於關閉狀態。無法進行核查，也無法開展正常活動。」(Reuters)

但IAEA指出，無法確保伊朗的核項目是否如其所說的用於和平用途，但也沒有可信跡象表明伊朗在積極、「系統的」研製核武器。

「只差幾天到一周」？

根據科學與國際安全研究院（Institute for Science and International Security）的分析，按目前核材料的庫存量，伊朗可以在其福爾多核設施（Fordow）、用不超過2-3天時間製成首批25公斤武器級鈾，並在3週內生產233公斤武器級鈾。如果，福爾多和納坦茲（Natanz）設施同時運作，伊朗可在第一個月內生產11枚核武器所需的武器級鈾。

然而，但將生產的材料武器化——包括武器設計與壓縮——專家估計仍需數月至一年。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，由於以色列的襲擊，位於伊斯法罕的核設施已經被毀，在納坦茲的地下核設施，濃縮鈾所需要的離心機可能被毀或嚴重受損，令核武器化進程進一步延後。

美國軍控協會（Arms Control Association）防擴散政策主任Kelsey Davenport表示，以色列總理「並未提出任何明確或有說服力的證據，顯示伊朗正接近武器化」。她對BBC表示，伊朗幾個月間並沒有取得實質性的突破。她稱：「伊朗在幾個月內可製造出粗略核武的評估也不是新說法。」

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡本周接受霍氏新聞採訪時聲稱：「我們得到並與美國分享的情報絕對清楚，他們正在制定一項將鈾武器化的秘密計劃。」但並未透露他與美國分享的情報為何。

美國總統特朗普則稱，伊朗「非常接近」核武器。但美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）今年3月在國會作證時則表示，情報部門繼續評估認為，伊朗沒有在製造核武器，最高領袖哈梅內伊也沒有批准他在2003年中止的核武器計劃。