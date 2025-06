伊朗以色列戰爭｜自命「和平締造者」的特朗普為何走到開戰邊緣？

6月18日,對於美國會否參戰幫助以色列攻打伊朗,特朗普(Donald Trump)繼續賣關子,聲稱他「可能這樣做,也可能不這樣做」,「未來一周將會很重要,可能少於一周」。日前表明要伊朗「無條件投降」的特朗普說伊朗提議在白宮跟他談(按:伊朗方面公開否認此說法),卻說現在才要談「太晚了」,聲言他的言論算得上是對伊朗的「最後最後通牒」(ultimate ultimatum)。

如今,美國正向中東地區派出第三個航空母艦戰鬥群,不少可用於轟炸伊朗的軍事資產正向區內移動,而容易被伊朗打擊的區內美國軍事基地則開始移走部份裝備。

尼米茲號(USS Nimitz)航空母艦正開往中東,福特號預計將會緊隨其後。(US Navy)

根據《華爾街日報》的報道,特朗普已經私下批准了攻擊伊朗的計劃,只是暫時「留中不發」,等等看伊朗會不會放棄它的核計劃--特朗普政府不只要求伊朗像奧巴馬(Barack Obama)的「伊朗核協議」那樣接受國際原子能機構(IAEA)監測、將國內濃縮鈾提煉限制在民用的低濃度,而是直接要求伊朗放棄在國內提煉濃縮鈾。

對於特朗普的「最後通牒」,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)表明伊朗永遠不會投降。

在這樣的前提之下,美國就算炸掉了只有美國B-2轟炸機攜帶GBU-57巨型鑽地彈才有可能炸掉的福爾道(Fordow)核設施,以至協助以色列把其他有可能幫助伊朗製造出核武的設施和基建都炸掉,伊朗還是不會「投降」放棄其自主的核計劃。

最終,美國攻擊的目標就很可能轉向「政權更替」,不只像特朗普的公開威脅那樣殺掉年高86歲的哈梅內伊,還要把整個如今統治伊朗的神權階級和以伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)為代表的軍人階級全部清掃掉。

只有美國B-2轟炸機攜帶GBU-57巨型鑽地彈才有可能炸掉福爾道(Fordow)核設施。(資料圖片)

向伊朗開戰,對美國而言,可能會變成另一個伊拉克般的泥沼。

特朗普變成「neocon」?

小布殊(George W. Bush)政府以虛假的「大殺傷力武器」情報來入侵伊拉克,粉碎了美國民眾對於華府精英的信任,配合起其後的金融海嘯,可算是2016年特朗普之所以能夠以反建制政治素人的身份當選背後的一大原因。

特朗普本年再次就職總統之時,他就在演說中表明自己第二任期「最驕傲的遺產」將會是作為一個「和平締造者」(peacemaker)和一個「團結者」(unifier),聲言美國的成就將會用「我們終結的戰爭」和「我們從未介入的戰爭」來量度。

特朗普第一任期內,周邊還有前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)等外交鷹派左右其政策,讓他作出了像退出伊朗核協議之類的決定。但到他的第二任期,特朗普身邊全是自認忠於特朗普的MAGA派,特朗普在外交上走親俄路線、跟伊朗重啟核談判,已經不會再遇到任何政府高層的內部反對。

特朗普2025年6月18日在白宮外接受傳媒提問(Reuters)

共和黨傳統上的外交鷹派,更被根正苗紅的MAGA派視為所謂的「neocon」(「neo-conservative」的簡稱,指新保守主義)而加以清掃。

例如只當了國家安全顧問101天的沃爾茲(Mike Waltz)固然看起來是因為「Signal泄密門」而被炒(或說被提名去當駐聯合國大使),但其被免職的根本原因其實是他跟以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)過從甚密,支持介入中東的強硬政策,被能夠「直通特朗普」的右翼陰謀論者魯默(Laura Loomer)等MAGA派紅人視為心中並不忠於特朗普的「neocon」。

4月,特朗普則重啟了和伊朗的核問題談判,不理以色列反對。5月,特朗普更同伊朗支持的也門胡塞武裝(Houthis)達成停火,後者放棄攻擊紅海商船,換取美國停止空襲,但特朗普卻沒有要求胡塞停止攻擊以色列。

5月中,特朗普訪問中東期間「過門不入」以色列,更被認為是對重啟加沙戰爭的內塔尼亞胡的疏遠。

圖為2025年5月13日,美國總統特朗普(Donald Trump)訪問沙特阿拉伯,出席「沙特-美國投資論壇」(Saudi-U.S. Investment Forum)發表講話。(Reuters)

行程中,特朗普在其沙特的一場演說中強烈批評「西方的干預主義者」,顯示出他不會再像以往的美國政府般在區內宣揚西方民主人權價值,甚至軍事介入來推翻他們眼中的專制政權。特朗普強調中東的未來是商業利益,而不是衝突、戰爭與死亡。當然甚至有意見認為,特朗普在中東炒襲了中國的外交手法。

到5月下旬,特朗普亦下令將白宮國家安全委員會的成員由300人減至150人,炒掉一大批華府外交建制中人,被認為是另一波對於外交鷹派「neocon」的清掃。

無論是在俄烏問題上,還是在中東問題上,特朗普的外交談判全都透過此前沒有外交經驗卻是特朗普好友的紐約地產富商威特科夫(Steve Witkoff)來領導,完全繞過外交建制,直接由特朗普本人指揮。

負責處理俄烏停火、加沙停火、伊朗核談判等多項外交議題的特朗普中東特使威特科夫。(Reuters)

特朗普政府內部也有好幾位曾經親身參與伊拉克戰爭、因而反對美國再介入別國事務的內閣官員,當中包括副總統萬斯(J.D. Vance)、國務部長赫格塞思(Pete Hegseth)、國家情報總監加伯德(Tulsi Gabbard)等。

其中,加伯德在內塔尼亞胡宣布「獅子雄起行動」(Operation Rising Lion)空襲伊朗之前不足三天(6月10日)還在其X的個人帳號上發布視頻(以下片段),借她最近訪問日本廣島為題而發揮,稱我們正處於「核毀滅邊緣」,批評「政治精英和好戰份子輕率地煽動核大國之間的恐懼與緊張」,呼籲民眾站起出反對這些主張。

從這個背景來看,特朗普如今轉過頭來考慮參戰轟炸伊朗,難免會讓人大惑不解。(加伯德3月曾向國會表明伊朗並沒有重啟核武計劃,此言換來今天特朗普公開反駁,稱「我不在乎她說了什麼」。)

這是一場「戲」

人們大惑不解的根本原因是,他們用政治信念又或者意識形態的一致性來衡量特朗普的行動。然而,如果我們用另一個角度來理解特朗普,他如今的「neocon」轉向就不難理解了--對於特朗普而言,當總統就像主演一個真人秀電視節目,目標是吸引觀眾、留住觀眾、引導觀眾,只要能夠控制到人們的注意力,讓他們關注特朗普想他們關注的事情,這就相當於政治上的成功。

2024年有兩位學者針對2016年共和黨總統初選的多方法研究就顯示,將特朗普包裝成「成功商人典範」的《飛黃騰達》(The Apprentice)形塑了不少觀眾心中對特朗普的觀感,使他們變成了特朗普的未來選民,為特朗普帶來了更多選票。

這種現象也不是獨見在特朗普身上。例如2019年高票當選的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)就是先在電視劇中飾演平民總統,然後才走進政壇變成了現實總統的。如今,澤連斯基堅持在戰事不穿西裝、以軍事服裝示人,也就是這種表演的延續和變奏。

2025年6月17日,加拿大阿爾伯塔省,圖為加拿大總理卡尼在七國峰會上會晤澤連斯基。(Reuters)

在核問題上面,特朗普和伊朗政府之間存在着幾乎不能解決的矛盾。特朗普為了避免「奧巴馬核協議翻版」的觀感,要求伊朗完全放棄國內提煉濃縮鈾,可是伊朗的紅線卻是要有自主發展民用核能的權利,絕不放棄在國內提煉濃縮鈾。

在以色列6月13日開火之前,特朗普政府的提議就是建立一個由區內國家聯合經營的組織來提煉供區內國家用於核能發電的濃縮鈾,當中美國還會提供技術支持。這是一個給伊朗留一些面子的下台階,但伊朗卻不領情,公開拒絕接受美國的提案。

對於特朗普而言,伊朗會否放棄核計劃、俄烏會否停戰、關稅戰能否迫其他國家就範、能否將美國大量非法移民趕走等政策項目本身並不重要--重要的是這些議題能夠持續使特朗普成為在公眾注意力的焦點,並營造出他是「強人」、是「勝利者」的觀感。

2025年6月13日,以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後,伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ali Khamenei)在電視演說中發表講話。(Reuters)

如果能透過外交手段讓伊朗放棄整個核計劃,特朗普當然能以「超越」奧巴馬的「成就」來宣稱勝利。可是,核問題談判卻是件麻煩事,牽涉極多細節,而且伊朗也有其不會放棄的紅線,要在此處取勝並不容易。

此時,看透了特朗普的內塔尼亞胡就提供了一道方便之門,給特朗普一個「必勝選項」:只要美國給以色列攻擊伊朗開綠燈,若然以色列行動失敗,責任全在內塔尼亞胡,特朗普可以擺出「早就警告了你」的態度;但如果以色列行動成功,大挫伊朗政權,內塔尼亞胡則願意讓特朗普邀功。從今天的結果來看,後者變成了事實。

2025年4月7日,美國華盛頓,美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡在白宮會面後揮手致意。(Reuters)

在6月13日以色列發動攻擊之初,美國還稱不知情、沒有參與,但特朗普看到以色列導彈甚至是戰機如入無人之境之後,特朗普就開始把美國和以色列連在一起以「我們」去形容,恍惚以色列的軍事成就是他自己的功勞一般。

以色列到目前為止極其成功的攻勢,確實為特朗普提供了一個宣傳出他是「強人」、是「勝利者」的難得機會--畢竟,他上任以來其實各種主要政策也是處於半失敗的狀態:促和俄烏沒有成果;叫停加沙戰爭也沒有成事;90天「對等關稅」豁免並未能迫使其他國家就範(按:豁免到7月9日就結束,特朗普只跟英國達成了一個半調子貿易協議);對華貿易戰變成了各進一步又退一步的僵局;削減聯邦政府開支的粗暴行動失敗告終;「大而美」預算法案(One Big Beautiful Bill)可能通過不了國會;驅逐移民的數字遠遠不如預期……

然而,把握了這個機會之後,特朗普已經上了內塔尼亞胡的戰機。無論手段如何,唯一能讓特朗普「勝出」的,就是伊朗至少完全放棄自主的核計劃,也就是特朗普口中的「無條件投降」。

美國民意如今正站在特朗普的對立面:《經濟學人》/YouGov在6月13至16日進行的民調就顯示,60%受訪美國人反對美軍介入伊朗和以色列之間的戰爭,支持者只得16%;在2024年的特朗普選民中,反對者為53%,支持者則只得19%。

而特朗普的「好戰」也造成了MAGA派的內部分裂。前霍士新聞(Fox News)主持卡爾森(Tucker Carlson)、特朗普前軍師班農(Steve Bannon)、共和黨國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等人都擺明車馬反對美國對伊朗開戰。而像年輕保守派運動代表人物Charlie Kirk、副總統萬斯這些人則對特朗普表示半冷半熱的支持。

2025年6月18日,保守派播客主持人卡爾森(Tucker Carlson)與美國共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz,不在圖中)就美國高調介入以色列和伊朗衝突的話題爆發罵戰。卡爾森對克魯茲不知道伊朗的人口數字感到驚訝。(X@JoJoFromJerz)

萬斯稱:「當然,經過過去25年愚蠢的外交政策,人們對於捲入國際糾紛感到擔憂是有道理的。但我相信,總統在這個問題上已經贏得了一些信任......我可以向你保證,他唯一關心的,就是運用美國軍事力量來實現美國人民的目標。無論他做什麼,這都是他的核心關注。」

不過,MAGA派對於特朗普有着宗教式的信仰,白宮中的MAGA紅帽就寫着「特朗普在任何事情上也是對的」(Trump was right about everything),只要特朗普作出了決定,他們最終也能夠說服自己去服從特朗普。

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者拋出印着「Trump was right about everything」的MAGA紅帽。(X@FoxNews)

班農表達了他的反對意見之後就坦誠的說:「我們不喜歡這件事,也許甚至討厭它,但你知道,我們還是會接受的。」

在美國整體民意反對之下,特朗普當然有一定程度的遲疑。然而,要將這場戲好好的演下去,伊朗的「無條件投降」是特朗普唯一能夠接受的結局,否則這段劇情只能爛尾收場、草草了事,正如上周六(14日)特朗普79歲生日當天參差不齊、觀眾寥寥的華府閱兵,又或者其全球關稅戰一樣……

是否向伊朗開火,對特朗普而言,並不是一個政治信念或意識形態是否前後一致、一以貫之的問題,而是特朗普這場真人秀演得好看與否的問題。