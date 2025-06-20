伊朗以色列戰爭｜白宮：特朗普兩週內決定會否介入　冀用外交解決

以色列與伊朗續互攻，外界關注美國會否介入。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）在周四（6月19日）的簡報會上宣讀特朗普聲明，稱美國與伊朗近期很大機會進行談判，無論會否舉行，預料他所指是之前未能成事的美伊核協議談判，還強調將在未來兩週內就美國會否介入地區衝突作出決定。



特朗普認為以色列今次與伊朗爆發衝突源頭在於伊朗大力開發核武器，萊維特表示，特朗普有意通過外交途徑解決伊朗問題，而當務之急在於確保伊朗不能擁有核武器，強調任何協議都必須確保禁止伊朗進行鈾濃縮，以消除伊朗製造核武器的隱憂。

萊維特補充特朗普致力外交解決問題，但強調他也無懼使用武力，但拒絕透露特朗普是否會尋求國會授權對伊朗進行任何打擊，指華府仍相信，「伊朗從未如此的接近於獲得核武器」。

2025年6月19日，以色列Rehovot，圖為一棟建築受伊朗導彈襲擊後倒塌。（Reuters）

萊維特稱，特朗普周四已聽取有關以色列行動的簡報，如果伊朗不同意停止研發核武，將面臨嚴重後果。