伊朗以色列戰爭｜霍爾木茲海峽運費一周升138%　運油船開始繞道

英國媒體6月19日報道，自以色列13日向伊朗發動襲擊，船東不願冒險使用霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），通過該海峽的大型油輪的租金從每日19998美元（約15.7萬港元）升至47609美元（約37.4萬港元），升幅高達138%。蜆殼（Shell）等石油公司承認在中東航運業務保持「格外謹慎」（extreme caution），已為地緣政治局勢制定應急預案。



英國媒體引述英國航運研究機構，克拉克森研究（Clarksons Research）的數據顯示，一條典型的從海灣國家至中國航線，租借一艘可運載200萬桶原油的超大型原油運輸船（Very Large Crude Carrier，VLCC）的每日租金，從以色列發動襲擊2日前，11日（上周三）的19998美元/日（約15.7萬港元），飆升至18日（本周三）的47609美元（約37.4萬港元），升幅高達138%。

2025年6月19日，土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）製作一張題為「霍爾木茲海峽石油運輸成本急劇上升」的資訊圖表。在以色列襲擊伊朗後，兩國衝突升級引發對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安全擔憂，導致石油運輸成本急劇上升。（Getty）

與此同時，運載石油產品的大型遠程油輪2（LR2），從海灣國家到中國的租金也從21097美元/日（約16.5萬港元）升至51879美元/日（約40.7萬港元），升幅達146%。

這條航線運費的升幅，大幅超過同期全球原油油輪運價指數--波羅的海原油油輪指數（Baltic Dirty Tanker Index，BDTI）12%的升幅。

據報道，全球約四分之一的石油貿易和20%的液化天然氣運輸都需要經過霍爾木茲海峽。

霍爾木茲海峽對中東國家將石油及天然氣運送到全球多國起關鍵作用：

近日，蜆殼行政總裁Wael Sawan在表示，公司在中東地區的航運「非常謹慎」，主要原因是波斯灣地區正發生信號干擾問題。

Sawan指：「如果這條動脈因任何原因被阻斷，將對全球貿易產生巨大影響。我們已制定應急預案以應付局勢惡化。」

2018年12月21日，油輪駛越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

Sawan對航行危險的憂慮並不是空穴來風。據英國媒體報道，全球最大公開上市油輪營運商Frontline旗下的Front Eagle號17日（周二）在離開霍爾木茲海峽後，與一艘「影子船隊」油輪發生碰撞，事件中無人傷亡。