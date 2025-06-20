伊朗以色列戰爭｜伊應對網攻全國斷網斷電話　互聯網流量暴跌98%

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】伊朗與以色列戰事不斷升級之際，有美國媒體報道，為了應對來自以色列的網絡攻擊，伊朗近日在全國境內實施互聯網和電話中斷的措施，並向民眾表示，這是預防以色列網攻的必要防範措施。美國一間科技公司Cloudfare則表示，自伊朗全國實施「斷網」以來，國內互聯網流量在6月19日（周四）比上周同期暴跌98%。



彭博社6月19日引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim Agency）報道，伊朗通訊與信息技術部（Ministry of Communications and Information Technology）表示，這一措施是必要且臨時的（needed and temporary），因為「入侵敵人濫用我國的通訊網絡」（given the abuse of the country’s communication network by the aggressor enemy）。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

據報道，這是伊朗與以色列不斷互相發射導彈之外，雙方在網絡領域衝突升級的跡象，加大黑客攻擊和網軍力量，以干擾對方基礎設施和關鍵服務，並追蹤關鍵目標人員。

伊朗通訊與信息技術部表示，目前仍可訪問國內部份網站，未未能提供更多細節。自18日（周三）下午起，伊朗國內的移動電話和固網電話均無法從國外撥通。

據美國科技公司Cloudfare的數據顯示，伊朗國內互聯網流量在19日比上周同期暴跌98%。

6月19日，伊朗國內互聯網流量比上周同期暴跌98%：

伊朗近日接連遭到以色列的網絡攻擊，國有銀行的提款機無法取錢，而伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex亦被黑客攻擊，被盜走9000萬美元（約7.06億港元）的款項。