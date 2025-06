伊朗以色列戰爭｜伊應對網攻全國斷網斷電話　互聯網流量暴跌98%

【伊朗/哈梅內伊/以色列/以伊開戰/伊朗核武】伊朗與以色列戰事不斷升級之際,有美國媒體報道,為了應對來自以色列的網絡攻擊,伊朗近日在全國境內實施互聯網和電話中斷的措施,並向民眾表示,這是預防以色列網攻的必要防範措施。美國一間科技公司Cloudfare則表示,自伊朗全國實施「斷網」以來,國內互聯網流量在6月19日(周四)比上周同期暴跌98%。



彭博社6月19日引述伊朗半官方塔斯尼姆通訊社(Tasnim Agency)報道,伊朗通訊與信息技術部(Ministry of Communications and Information Technology)表示,這一措施是必要且臨時的(needed and temporary),因為「入侵敵人濫用我國的通訊網絡」(given the abuse of the country’s communication network by the aggressor enemy)。

2025年6月18日,以色列襲擊伊朗德黑蘭(Tehran)後,當地濃煙滾滾。(Reuters)

據報道,這是伊朗與以色列不斷互相發射導彈之外,雙方在網絡領域衝突升級的跡象,加大黑客攻擊和網軍力量,以干擾對方基礎設施和關鍵服務,並追蹤關鍵目標人員。

伊朗通訊與信息技術部表示,目前仍可訪問國內部份網站,未未能提供更多細節。自18日(周三)下午起,伊朗國內的移動電話和固網電話均無法從國外撥通。

據美國科技公司Cloudfare的數據顯示,伊朗國內互聯網流量在19日比上周同期暴跌98%。

6月19日,伊朗國內互聯網流量比上周同期暴跌98%:

伊朗近日接連遭到以色列的網絡攻擊,國有銀行的提款機無法取錢,而伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex亦被黑客攻擊,被盜走9000萬美元(約7.06億港元)的款項。