伊朗以色列戰爭｜法媒分析衛星圖片　顯示美軍機離開卡塔爾基地

衛星圖像顯示，原本停放在卡塔爾一重要美國空軍基地停機坪上的美國軍機已從衛星圖像中消失。



法媒報道，美國華府正在權衡是否軍事介入以色列和伊朗的戰事，轉移在卡塔爾的美國軍機可能是為了保護這些軍機免被伊朗空襲。

美國衛星公司Planet Labs PBC公佈並經法媒分析的衛星圖像顯示，6月5日烏代德空軍基地（Al Udeid base）的停機坪上有近40架軍機，包括C-130「大力士」運輸機（Hercules C-130）和偵察機。在6月19日拍攝的其中一張衛星圖像只看到三架軍機。

圖為美軍一架C-130運輸機。（Getty Images）

美國駐卡塔爾大使館19日發表聲明說，出於高度謹慎的考慮，並顧及持續的地區敵對行動，進入空軍基地將受限制，並敦促空軍基地人員「加倍提高警惕」。

同日，白宮說，美國總統特朗普將在未來兩周內決定是否加入盟友以色列對伊朗的打擊行動。伊朗若被美國襲擊，可能對地區的美軍基地做出反擊。

美國前陸軍中將、蘭德公司（RAND Corporation）國防研究員施瓦茨（Mark Schwartz）說，考慮到烏代德空軍基地很靠近伊朗，基地人員、飛機和設施的處境將「極度危險」。

曾在中東服役的施瓦茨說，即使是爆炸物爆炸後產生的金屬碎片也可能使軍機無法執行任務，「美國必須降低美軍人員和裝備面臨的風險」。

圖為2025年5月15日，特朗普到訪卡塔爾首都多哈西南部的阿勒烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（Reuters）

自6月初起離開烏代德空軍基地的美國軍機，可能被轉移到機庫或地區的其他基地。

一名美國國防官員不願討論國防資產的具體部署，但他告訴法媒：「我們一直致力於維護作戰安全，同時以最高水平的戰備、殺傷力和專業精神執行我們的任務。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

