經第三方平台訂房問題頻生？日本東橫INN示警5大問題 點名1平台
撰文：劉耀洋
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日本大型連鎖酒店東橫INN於6月15日發公告稱，他們最近發現酒店提供給合作訂房平台的空房，遭部份代理商轉售至海外訂房網站，因而引發5大問題，東橫INN並在通告中提到訂房網站Agoda。
據東橫INN網站，這5個問題包括：
・顧客的預訂信息未能及時通知酒店，導致房間未能成功保留。
・酒店收到的預訂信息與客人實際預訂的房型或日期不符，導致無法保留正確的房型和入住日期。
・由於客戶完成預訂與酒店收到預訂通知之間存在數天延遲，酒店無法及時確認預訂。
・有時房價會明顯高於飯店設定價格進行販售。
・部份房間有時以不可取消的條件進行販售。
東橫INN表示，鑑於上述情況，顧客透過例如是Agoda等的海外訂房平台作預訂，當需要改動應直接聯絡相關平台。
東橫INN強調，酒店受程序限制下，無法為以海外訂房平台作預訂的顧客進行確認﹑變更或取消預訂及退回信用卡預款等操作。
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