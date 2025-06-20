經第三方平台訂房問題頻生？日本東橫INN示警5大問題　點名1平台

日本大型連鎖酒店東橫INN於6月15日發公告稱，他們最近發現酒店提供給合作訂房平台的空房，遭部份代理商轉售至海外訂房網站，因而引發5大問題，東橫INN並在通告中提到訂房網站Agoda。



東橫INN發布的通告（網站截圖）

據東橫INN網站，這5個問題包括：

・顧客的預訂信息未能及時通知酒店，導致房間未能成功保留。

・酒店收到的預訂信息與客人實際預訂的房型或日期不符，導致無法保留正確的房型和入住日期。

・由於客戶完成預訂與酒店收到預訂通知之間存在數天延遲，酒店無法及時確認預訂。

・有時房價會明顯高於飯店設定價格進行販售。

・部份房間有時以不可取消的條件進行販售。

東橫INN表示，鑑於上述情況，顧客透過例如是Agoda等的海外訂房平台作預訂，當需要改動應直接聯絡相關平台。

2025年6月15日，日本大型連鎖酒店東橫INN於6月15日發公告稱，他們最近發現酒店提供給合作訂房平台的空房，遭部份代理商轉售至海外訂房網站，並因而導致多種問題。圖為東橫INN在社交媒體X上傳的照片。（X@ToyokoINN_JP）

東橫INN強調，酒店受程序限制下，無法為以海外訂房平台作預訂的顧客進行確認﹑變更或取消預訂及退回信用卡預款等操作。