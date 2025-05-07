日本無頭屍案　媽媽助女「家中藏頭顱」判監1年2個月　緩刑3年

日本札幌市薄野地區一間酒店，2023年發現一具遭砍頭的男性遺體，震驚各界。



涉嫌殺人的女子田村瑠奈，其母親被指協助女兒把砍下的頭顱藏在家中，法院今（7日）一審判處其母有期徒刑1年2個月，緩刑3年。

田村瑠奈的母親田村浩子現年62歲，她被控協助遺棄屍體罪。（HBC截圖）

田村修（左）今年3月已被判處有期徒刑1年4個月，緩刑4年。（影片截圖）

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《日本新聞網》（NNN）報道，田村瑠奈的母親田村浩子現年62歲，她被控協助遺棄屍體罪，檢方指出，田村浩子被告在案發後接受女兒將死者頭顱，藏匿於家中，並在女兒要求下，拍攝破壞頭顱過程，且丈夫田村修也被女兒要求參與。

檢方指出：

她沒有阻止女兒，而是尊重並支持其行動，這等同於在心理與實際層面上，幫助持續的屍體損壞與遺棄行為。

不過，田村浩子在6月初的首次庭審中，否認控罪，她在法庭上強調：

我從未打算幫助任何事，也從未容忍那個頭部被藏在家裡。

札幌地方法院最終認定，田村浩子雖未主動參與屍體處理，但其行為確實在客觀上，對屍體的隱匿與損壞提供協助，予以有罪判決，但因其角色較為被動且無前科，予以緩刑。至於田村修今年3月以殺人幫助罪，遭判處有期徒刑1年4個月，緩刑4年，但他提出上訴，將移送札幌高等法院審理。

這宗駭人聽聞案件發生於2023年7月，札幌市中央區一家酒店的工作人員，因過退房時間卻未看見有人離開，於是前往2樓客房查看，進入浴室赫然發現，現年62歲的男子浦仁志陳屍在內，且頭顱已被砍去，浦仁志為上班族，私下酷愛穿女裝出入夜店。

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