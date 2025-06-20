內塔尼亞胡呻兒子婚禮因戰事推遲　人質家屬無語：我孩被關622天

當地時間6月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一番公開講話引發熱議。



據英國《衛報》報道，在以色列南部城市貝爾謝巴索羅卡醫院外，內塔尼亞胡告訴記者，以色列與伊朗仍在持續的衝突，令其子阿夫納·內塔尼亞胡的婚禮再度推遲。

「我們正在經歷一場閃電戰。有人喪生，有人痛失摯親。」內塔尼亞胡說。

他稱，每個人都在承受個人代價，自己的家人也不例外。

圖為2025年6月19日，以色列總理內塔尼亞胡視察Beer Sheva。（Reuters）

報道稱，內塔尼亞胡試圖強調他的家人與普通以色列人同甘共苦。他說：「這是我兒子阿夫納第二次因導彈威脅而取消婚禮。他的未婚妻也為此付出了代價，而且我必須說，我親愛的妻子是一位英雄，她也承受了個人代價。」

阿夫納的婚禮最初定於去年11月舉行，但因安全原因推遲，後改期至6月16日舉辦，又因以伊衝突推遲。據報道，原定的婚禮場地周圍100米範圍內已設置了鐵製路障和帶刺鐵絲網。警方此前還宣布，婚禮場地周圍1.5公里範圍內的空域將關閉，僅允許警用直升機通行。

這場婚禮此前已經引發了爭議，一些反政府抗議者譴責內塔尼亞胡家族在以色列人質仍被扣押在加沙地帶的情況下舉行慶祝活動。

以色列總理內塔尼亞胡兒子Avner與其未婚妻。（X@dailyummah）

至於新的婚禮日期，以色列方面尚未公布。

自衝突爆發以來，已有24名以色列平民死亡。在這一時間點，以總理「共情式」表態立刻引起了熱議，社會反應激烈。

安格雷斯特（AnatAngrest）的兒子馬坦（Matan）自巴以衝突以來一直被扣為人質。她在社交平台「X」上發文稱，痛苦同樣籠罩着她們家。

「我的兒子已在加沙地獄般的地牢裏被困了622天，等待着總理你來拯救他。」安格雷斯特寫道。

安格雷斯特（AnatAngrest）的兒子馬坦（Matan）自巴以衝突以來一直被扣為人質。她在社交平台「X」上發文稱，痛苦同樣籠罩着她們家，「我的兒子已在加沙地獄般的地牢裏被困了622天，等待着總理你來拯救他。」（X@anatangrest）

以色列反對黨議員卡里夫（GiladKariv）抨擊稱，「我知道很多家庭並沒有被迫推遲婚禮，而是現在再也無法慶祝原本要舉行的婚禮了。」

他對內塔尼亞胡稱其妻子是英雄的說法嗤之以鼻。他強調，離開家去上夜班的醫生才是英雄，在視頻會議軟件Zoom和電話中讓我們的孩子團結在一起的老師才是英雄。

以色列記者蒂本（AmirTibon）則批評道，內塔尼亞胡的表現並不令人意外，「即使在最需要個人榜樣的時刻，他首先且最關心的也是他自己」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

