伊朗以色列戰爭｜內塔尼亞胡指襲擊有成效　政權問題由伊朗人自決

日前在社交平台向伊朗人喊話呼籲推翻德黑蘭政權的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四（6月19日）晚接受以色列公共廣播公司（Kan）訪問，他指以色列13日起對伊朗的襲擊有成效，是「提前完成」既定計劃，還強調德黑蘭會否變天交由伊朗人自行決定。



內塔尼亞胡表示，以色列在今次襲擊伊朗的行動中，已摧毀當局超過五成的導彈發射設施。以軍日前評估聲稱，以色列已摧毀伊朗約四成導彈發射設施。

他還補充，今次行動早在去年以色列襲擊黎巴嫩真主黨時就已擬定，強調當局殺死真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）後就決定實行，因有感伊朗正大力發展核武。

黎巴嫩真主黨被美國等西方列為恐怖組織，被外界認為是受伊朗當局資助的盟友。

圖為6月19日，伊朗導彈襲擊後，以色列特拉維夫郊區霍隆（Holon）受襲地點的俯瞰圖。（Reuters）

伊朗遭以色列襲擊後，德黑蘭街頭湧出部份民眾示威，要求推翻政權，伊朗官媒還遭黑客入侵播放反對政府的影片。內塔尼亞今次訪問就指，德黑蘭會否面臨倒塌並非以色列今次行動的正式目標，強調有可能成為其中一個成果。