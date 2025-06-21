伊以戰爭｜伊朗與歐洲談判結束　據報未就核問題取得實質性進展

包括英國、法國、德國的歐洲各國外交部長與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周五（6月20日）在瑞士日內瓦就伊朗核問題進行談判，各方與伊朗未有實質性進展。歐洲與伊朗方面均表示準備好在未來進行更多會談，強調旨在經此試圖恢復解決核問題的外交途徑。



路透社報道，歐洲各方與伊朗在歷經3小時的會談後，未詳細談及會談內容，儘管歐洲與伊朗均表態會在未來談判，但均未透露下次談判時間。歐洲各方在會談後敦促美國與伊朗對話，以達成協議。

美媒引述消息人士指，各方在會談之初氣氛緊張，因歐方與伊朗對近期事件與美伊核協議談判未能成事互相指責，但中場休息後變得積極，還補充，伊朗強調鈾濃縮工作是德黑蘭的底線，不會終止鈾濃縮。

今次聯合會談經由美國斡旋下進行，旨在說服伊朗確保將核研究用於民用項目，而非製造核武。