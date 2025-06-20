伊以戰爭｜伊朗軍官科學家一次過團滅　以色列滲透方法曝光

以色列空襲伊朗核設施，發動「崛起雄獅」（Rising Lion）大規模空襲，空中閃電戰讓伊朗猝不及防，造成重大損失。



伊朗議會曾指出，以色列的攻擊很大一部分來自「伊朗內部」的滲透者所實施。英媒報道，這次攻勢背後，是以色列長年打造一張龐大情報網的功勞，將目標對象伊朗軍官、科學家聚在一起，一舉殲滅。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

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美媒報道，以色列情報機構摩薩德（Mossad）為此行動醞釀數年，提前在伊朗國內設置眾多潛伏小組，主要由伊朗人組成、擁有大量走私管道。以色列花了數個月走私大量武器設備，並在德黑蘭附近直接建立一個無人機基地，「崛起雄獅」空襲前夕，以國特種部隊出動，支援內部潛伏小組在伊朗防空系統附近部屬飛彈，內外配合之下，癱瘓關鍵防空系統，發動空襲攻擊，讓堡壘從內部瓦解。

英媒報道引述知情人士說法，強調這次以色列的攻勢背後，是長年部屬、謀劃的龐大情報網，動用各種資源，包括假的安卓手機「加密通訊器」、伊朗臥底特工、無人機據點、微型武器等，悄悄深入伊朗內部，滲透破防行動的成果。

主要目標，是在首波打擊中狙擊多名伊朗高層軍官、核子科學家。以色列軍情局早在3月就從上千條情報中，交叉比對，擬好目標名單，設法誘導對象聚在一起，好讓空襲計畫可以一舉殲滅，整個行動被形容就像是在重演美軍於波斯灣戰爭時發起的「震懾行動」（Shock And Awe）。

事件爆發後，德黑蘭政府緊急下令官員停用網路設備，並刪掉WhatsApp，以防以色列情報單位再度利用網路發動攻勢。但知情人士指出，這些舉措效果有限，以色列也透露，現在全球仍有數百人正在使用這類特殊設備。

以軍周一（6月16日）空襲了伊朗國家電視台（IRIB）位於德黑蘭的演播室。電視台大樓被擊中後燃起熊熊火焰。（X/ @OngHsing777）

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