特朗普談歐洲伊朗核談判　稱歐方無助解決衝突　或支持以伊停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（6月20日）就以伊局勢回答傳媒問題，稱可能支持雙方停火，強調美國最不願做的就是派遣地面部隊，他還指以色列近期表現良好，而伊朗欠佳，強調正在給伊朗「最多兩週」的時間。



歐洲各方在美國斡旋下在當日結束與伊朗於瑞士日內瓦開展的核協議談判，特朗普回應指歐洲無法幫助解決地區衝突，伊朗早前指重啟與美國核談判的先決條件在於以色列停止襲擊行動，特朗普則指很難要求以色列停止襲擊，稱以色列摧毀伊朗核設施的能力有限，「也許美國沒有必要打擊伊朗」。

特朗普重申自己之前立場，即認為伊朗再有數週或數月就能擁有核武器，稱國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的伊朗未研發核武器的觀點實屬錯誤。

斥西班牙在北約國防開支低「聲名狼藉」

北約早前應特朗普提議提升全體防務開支，引起西班牙反彈，特朗普認為身為北約成員的西班牙向來以低國防開支「聲名狼藉（notorious）」，而北約不得不為此與西班牙打交道。

2025年4月11日，西班牙駐中國北京大使館，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）舉行記者會發表講話。（Reuters）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）日前致信北約秘書長呂特（Mark Rutte），要求北約對西班牙降低每年投入GDP的5%的國防開支水準。

稱一直與哈佛密切合作 未來一週達成協議

特朗普在乘機離開後於旗下社交平台發文透露與哈佛大學的爭端，強調未來一週左右會宣布一項協議，稱哈佛在談判期間表現良好，致力做正確的事情，補充倘根據協議草案和解，將具有「驚人」歷史意義。