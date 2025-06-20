巴倫據報賺近4000萬美元　特朗普讚小兒子精通加密貨幣「錢包」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）小兒子巴倫（Barron Trump）在其父親特朗普幾乎不懂加密貨幣時，就已深諳此道。2024年9月，特朗普家族推出加密項目「世界自由金融」（World Liberty Financial）時，總統就稱讚兒子精通加密貨幣和「錢包」。



美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

根據福布斯，過去9個月，特朗普估計從加密領域賺取約10億美元，而巴倫也收益頗豐。據報道估算，19歲的巴倫可能已賺取近4000萬美元，遠超其兄姐同齡時的收入。

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

「世界自由金融」的「黃金版白皮書」將巴倫列為「Web3大使」，與其兄、特朗普長子小特朗普、特朗普次子埃里克（Eric Trump）頭銜相同，三人均為聯合創辦人。

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

起初，特朗普繼承人的持股比例成謎，不過根據上周五特朗普財務披露文件顯示，他個人持股52.5%，未具名家庭成員共持股22.5%。

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

巴倫與兩名兄長若均分此部份股份，則每人持股7.5%。這個項目已售出至少價值5.5億美元的代幣，首期超出3000萬美元的收益則歸屬所有者。

美國總統特朗普小兒子巴倫（Gettyimages）

據此計算，巴倫及其兄長每人稅前可能分得約3900萬美元。