洛杉磯騷亂｜萬斯晤駐軍指有必要駐留　批民主黨鼓勵移民非法入境

英國媒體6月20日報道，美國副總統萬斯（JD Vance）同日前往洛杉磯，探訪部份派駐當地的700名海軍陸戰隊（Marine）及4000名國民警衛隊（National Guard）成員。萬斯認為派遣軍隊，去平息早前因抗議針對非法移民高調執法引起的騷亂是有必要的。萬斯同時猛烈抨擊民主黨人的政策鼓勵移民非法入境美國，同時沒有支持本地執法人員嚴正執法。



據路透社報道，6月初，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不顧民主黨加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）的反對，派遣加州國民警衛隊前往洛杉磯，以平息因美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）人員高調拘捕非法移民而引發的抗議活動。

美國上訴法院20日（周四）裁定，特朗普獲保留對加州國民警衛隊的控制權。

2025年6月20日，美國加州洛杉磯，副總統萬斯（JD Vance，中間穿西裝）探訪在威爾希爾聯邦大樓（Wilshire Federal Building）駐守的海軍陸戰隊成員。（Reuters）

萬斯表示，法院的裁決明確表明，特朗普出動軍隊「完全合法，是對聯邦執法力量的正當使用」。

據報道，萬斯並沒有透露海軍陸戰隊和國民警衛隊會在洛杉磯逗留多久，並暗示他們可能會在該市駐留一段時間。

萬斯強調：「陸軍和海軍陸戰隊仍是控制這裏局勢不可或缺的一部分，因為他們擔心局勢隨時會再次惡化。」

萬斯同時指責民主黨人，加州州長紐瑟姆及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass），未有嚴厲打擊非法入境者，也未對地方和州執法部門提供有力的支持。

萬斯解釋到：「他們（紐瑟姆和巴斯）將邊境巡邏隊和邊境執法部門視為某種非法力量，而不是真正的執法機構。他們是美國人民的執法機構，應該努力執行美國人民的法律。」

報道指，由於任期限制，將不會尋求連任的州長紐瑟姆，預計將在2028年參與競逐總統，屆時可能會與萬斯正面對決。