洛杉磯騷亂｜女子歸家遭警方近距離槍傷　路人見義勇為相助｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在洛杉磯向非法移民高調執法，引發大規模動亂。洛杉磯市長10日宣布，全市進入緊急狀態並在市中心部份地區實施宵禁。在當地風聲鶴唳之際，網上有影片流出，一名女子晚上步行返回其住所時，被執法人員近距離用看似「非致命」的橡膠子彈槍傷。拍下影片的另一名女子旋即跳下車輛，向這位被槍傷的女子施以援手，嘗試為她處理傷口，並帶她離開事發現場。



洛杉磯一名女子近日返回住所時，遭洛杉磯警方近距離槍傷：

據英國《衛報》報道，洛杉磯近日發生大量抗議特朗普針對非法移民突襲搜捕的示威活動。從網上的一段影片可見，一名女子獨自步行返回其住所時，遭到執法人員的近距離槍傷。

這段由另一名女子拍攝，並上傳到社交平台的影片顯示，一名女子獨自走在街上，在來到一個人行路角落時，遇上一排執法人員，他們似乎在命令她離開該地區。

洛杉磯一名女子步行回家時遭到執法人員近距離槍傷：

片刻之後，傳來一聲巨響，其中一名警察似乎向這名女子近距離開槍，女子被擊中後後退，步履蹣跚地走開。

拍下這一幕的女路人隨即跳下車，跑向這位正在哭泣的受害者，扶她坐下。見義勇為的女路人不斷安撫中槍女子，並向執法人員大聲呼喝：「滾開，她什麼都沒有做。我們正離開這裡，混蛋。」

女路人其後從背包中取中一些醫療用品，嘗試為中槍女子做一些簡單的處理。

拔刀相助的女路人不斷安撫中槍女子，並嘗試為她處理傷口：

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在執法人員不斷的警告下，女路人其後陪同中槍女子走到街道的另一旁，後者不斷飲泣：「我住在這裡，我住在這裡。」（I live here）

洛杉磯近日多地爆發大規模示威，有澳洲媒體在示威現場報道時，女記者遭警方用橡膠彈射中腿部，發出驚呼。