伊朗以色列戰爭｜特朗普證實空襲伊朗核設施　美軍B-2轟炸機參與

以色列與伊朗之間的戰事持續，外界一直關注美國會否介入。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日表示，美軍已經空襲伊朗三個核設施。



特朗普在自家社交媒體Truth Social發文，指美軍已成功攻擊伊朗的三個核設施發動攻擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan），其中主目標福爾多核設施遭受大規模轟炸，稱世上沒有其他軍隊可以這樣做。

他向參與行動的美軍士兵表示祝賀，指所有戰機目前已撤離伊朗領空，正安全返航，重申現在是追求和平的時候。特朗普重申，伊朗必須即時同意結束這場戰爭。

路透社其後引述美國官員報道，美軍B-2轟炸機參與今次空襲。

B-2轟炸機的舉動一直受外界關注，霍士新聞（Fox News）21日報道，飛行追蹤數據顯示6架美軍B-2轟炸機從美國密蘇里州飛往關島美軍基地。

B-2轟炸機可攜帶2噸重的美國「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈，專家指該炸彈是摧毀伊朗福爾多（Fordo）地下核設施的關鍵武器。

2025年6月20日，美國新澤西州，圖為特朗普在乘飛機離開前回答傳媒問題。（Reuters）

52架美國軍機近日飛往中東

天空新聞報道，美國多架軍機近日前往中東，途經英國，從6月16日至19日期間，52架在地中海東部出現，飛往中東，其中有32架是用於運送部隊或貨物的軍機，18 架用於空中加油，2架是偵察機。