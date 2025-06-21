特朗普屢否定伊朗未發展核武說法　美媒：美國家情報總監「失寵」

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日以阻止伊朗核計劃為由突襲對方，引發兩國連日來的衝突。而美國政府內部對伊朗核武計畫的實際進度似乎還有分歧，美國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）3月時曾在國會作證時曾表示，情報界認為伊朗仍未發展核武。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則兩度否定加巴德的說法。美媒20日報道，加巴德在中東問題上的立場經常與特朗普存分歧，前者因此面臨「失寵」、被邊緣化的狀況。



綜合外媒報道，自以伊戰爭爆發後，特朗普大力支持以色列，又認同伊朗能在短期內擁核武的說法。因此，加巴德3月的言論隨即再被關注，並成為外界質疑特朗普的工具。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

對此，特朗普16日曾簡短回應：「我不在乎她（加巴德）說了甚麼。我認為他們（伊朗）非常接近（擁核）。」

特朗普20日在新澤西州接受訪問時，再有媒體借加巴德的言論提出質疑。前者這次回答得更簡單直接，他直言：「她錯了！」

2025年2月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室參加國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）的宣誓就職儀式。（Reuters）

消息人士：特朗普認為加巴德偏離官方立場

美媒引述1名白宮高級顧問稱，特朗普近來認為，加巴德在中東衝突問題上立場常常「偏離官方立場」（off message）。

該高級顧問表示，特朗普對加巴德的不滿在6月初達到高峰，後者當時發布一段影片，稱世界比以往任何時候都更接近核毀滅邊緣，並譴責「政治精英與好戰份子」挑起核武大國間的恐懼與緊張。

特朗普認為，這段影片是批評他允許以色列攻擊伊朗。該高級顧問透露：「當總統認為你偏離官方立場，他就不想讓你在會議中現身。」

不過，加巴德目前已改變立場，並於20日在社交媒體X上發文說：「美國掌握的情報顯示，如果伊朗現在決定完成組裝，將能在數週到數月內製造核武。特朗普已明確表示這種情況不能發生，我同意他的看法。」