伊以戰爭｜特朗普發表全國講話　警告伊朗須在和平及悲劇二擇其一

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日證實美軍空襲伊朗三個核設施，他強調伊朗必須即時停火，否則會面臨其他精準攻擊。



特朗普21日晚上在白宮發表講話，公布美軍攻擊福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的消息，稱華府的目標是破壞伊的濃縮鈾能力，並阻止世上頭號資助恐怖主義國家的核威脅。

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

特朗普表示成功空襲目標，完全破壞伊朗的核子濃縮設施。他呼籲伊朗必須即時邁向和平，否則將來會面對更大規模的攻擊，並批評德黑蘭方面在過去40年來一直威嚇美國及以色列，導致中東甚至全球有數以萬計的人因此喪命。

他指出，很多人就是死於伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）手上，因此很久以前就決定不會再讓這些事件發生。

特朗普感謝以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），稱雙方以團隊方式合作消除對以色列的威脅。他亦感謝以軍、所有參與今次任務的美軍，但希望將來不再需要他們的參與。

特朗普表明，伊朗只有和平或悲劇兩條路，其中後者將會比過去八天所目睹的更嚴重，警告當地仍有不少目標。他認為今次的目標對伊朗而言是最困難，亦可能是最致命，不過假如無法迅速達成和平，美國會精準、迅速及熟練地攻擊其他目標，而且大部分都可以在短時間內遭殲滅。

他強調世上沒有其他軍隊可以與美軍今次的行動可比較，亦從來沒有任何軍隊可以做到剛發氐的情況。