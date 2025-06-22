伊以戰爭｜特朗普下令空襲伊朗 桑德斯斥違憲 亦有共和黨人反對
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月21日證實，美軍已經空襲伊朗三個核設施。儘管多數共和黨人表示支持特朗普對伊朗的行動，但仍有共和黨議員稱總統下令轟炸伊朗核設施的行為違憲。美國獨立派參議員桑德斯（Bernie Sanders）同日參加集會時亦抨擊特朗普襲擊行為「嚴重違憲」，稱總統無權宣戰，該權利僅屬美國國會。
綜合美媒報道，共和黨籍肯塔基州眾議員馬熙（Thomas Massie）是其中一位公開反對美國介入以伊衝突的共和黨人。他21日在社交平台X上稱，美方對伊朗行動「是違反憲法」。
桑德斯同日在參加「反寡頭政治」集會時也表達同樣觀點。稱特朗普的行為：「是嚴重違憲。你們都知道，唯一能讓這個國家參戰的機構是美國國會。總統沒有這個權利。」
特朗普前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）此前警告特朗普不要授權對伊朗採取軍事行動，稱這將導致美國捲入中東的另一場戰爭，並撕裂美國。他指：「我們不能再有另一個伊拉克戰爭了。以色列挑起這一切，應該由他們來結束。」
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