大馬士革東正教堂遭自殺式炸彈襲擊　敘利亞：ISIS釀至少20死

據路透社報道，敘利亞首都大馬士革（Damascus）Dweila社區的Mar Elias東正教堂周日（6月22日）發生爆炸，敘利亞政府指炸彈客是「伊斯蘭國」（ISIS）成員，進入教堂後開槍並引爆身上的炸彈，造成至少20人死亡、52人受傷。這是去年12月敘利亞政變以來，大馬士革首次該類襲擊。



▼教堂遭炸彈恐怖襲擊

報道引述敘利亞內政部稱，這名自殺式炸彈客是ISIS成員。該部門在一份聲明中補充道，兇手進入教堂，開槍射擊，然後引爆了身上的炸彈背心。

路透社引述消息人士指，有2名男子參與襲擊，其中一人引爆了炸彈。另一安全部門消息人士指，自去年12月前總統阿薩德（Bashar al-Assad）倒台以來，ISIS多次試圖攻擊敘利亞的基督教堂，但這是他們第一次得逞。

敘利亞國家通訊社引述衛生部的話說，爆炸還造成52人受傷。

敘利亞民防組織「白頭盔」在現場進行的直播展示了教堂內部被摧毀的場景，包括血跡斑斑的地板、破碎的教堂長椅和磚石。

希臘外交部聲明表示，堅決譴責發生在大馬士革的希臘東正教堂的自殺式恐怖爆炸事件。