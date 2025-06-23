Tesla試運營無人的士服務　試乘期間安全員陪同　每次約33元

特斯拉（Tesla）6月22日在美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）開啟自動駕駛計程車服務（Robotaxi）試運營，使用旗下Model Y車款進行試乘，測試期間每次乘車費用為4.2美元（約33港元）。為了確保安全，特斯拉將在試乘期間安排安全員隨車，但該安全員將坐在乘客座位上，而非駕駛座。



特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）6月22日在社交平台X上發文表示：「自動駕駛計程車服務成功啟動。熱烈祝賀特斯拉AI軟件和晶片設計團隊，這是10年辛勤耕耘的成果。」

綜合外媒報道，安排安全員是所有自動駕駛車公司在測試中使用的方法，多數公司會在有安全員的情況下測試數年，並根據車輛安全情況評估是否移除安全員。因此移除安全員被視為無人駕駛車發展過程中最重要的一步。

2025年6月22日，特斯拉（Tesla）在美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）開啟自動駕駛計程車服務（Robotaxi）試運營。（Reuters）

特斯拉此次還對試乘設置其他限制，包括將乘車時間限制在早上6時至午夜12時、且乘客必須來自受邀名單、乘車範圍也將限制在特定服務區內，以避開市中心以及複雜的街道和十字路口、惡劣天氣下自動駕駛計程車也無法提供乘車服務。