特朗普Elon Musk反目不止Tesla股價受害？美媒：NASA國防部也遭殃

特朗普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）「撕破臉皮」，美國太空總署（NASA）和五角大樓（即美國國防部）「遭殃」。



據美媒《華盛頓郵報》6日報道，從太空項目、太空站營運乃至戰場通訊、情報收集，美國多個政府機構都已深度依賴於馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）。這導致馬斯克與特朗普的反目成仇，恐對NASA及五角大樓的合作項目構成嚴重威脅。據彭博社報道，自2000年以來，SpaceX已從美國國防部和NASA獲得了超過220億美元的非機密合約。

Elon Musk與特朗普公開撕破臉，Tesla股價6月5日應聲大跌（Getty）

報道稱，特朗普5日親口證實與馬斯克的關係惡化後，威脅稱要終止馬斯克名下企業的所有政府合約。被激怒的馬斯克也很快發帖反擊，聲稱「SpaceX將立即開始退役其龍飛船」。

儘管幾個小時後，馬斯克就做出緩和姿態，在回覆一條呼籲他「保持冷靜」的帖文時，改口稱「不會退役龍飛船」，但他之前的威脅仍讓NASA後背一涼：SpaceX目前已經成為NASA的核心供應商，獲得了累計超過150億美元的合約訂單。

報道稱，停用龍飛船將重創NASA，使其失去目前唯一能將太空人和物資補給送往國際太空站的美國飛行器。目前尚不清楚SpaceX與NASA的合約，是否允許馬斯克突然單方面停用龍飛船。特朗普是否有權直接撕毀與馬斯克的政府合約也被認為可能存在法律挑戰。

NASA新聞秘書史蒂文斯（Bethany Stevens）在一份聲明中避重就輕地回應稱，「NASA將繼續執行總統關於太空計劃的願景。我們將繼續與行業夥伴合作，確保總統在太空領域的目標得以實現。」

聲明中沒有提及，在沒有SpaceX的情況下，NASA將如何繼續將太空人送往國際太空站。

據美媒介紹，2014年NASA同時選擇了波音公司和SpaceX開發航天器，負責從國際太空站運送太空人和物資補給工作。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

馬斯克的SpaceX於2020年完成飛行器認證測試，已執行了近十次運行任務，並拿下了更多合約。而波音在其項目已經超出預算約16億美元後，認證之路仍遙遙無期。

「人人都不看好我，偏偏我也不爭氣。」去年6月，波音新型載人飛船「星際客機」在首次試飛後頻發技術故障，一再推遲返航，導致兩名NASA太空人被迫滯留國際太空站長達9個月。最終NASA不得不啟用備用方案，讓機組人員搭乘龍飛船返回。

《華盛頓郵報》稱，自此以後，NASA和波音都幾乎從未透露故障修覆進展，或是「星際客機」再試飛的消息。

與此同時的是，NASA加大了對SpaceX的依賴。據報道，NASA正投資40億美元開發SpaceX的新一代重型運載火箭「星艦」，計劃用於「阿爾忒彌斯」項目的載人登月任務。

美國太空軍也對「星艦」感興趣，最近還向SpaceX授予了價值近60億美元的政府合約，超過了美國聯合發射聯盟公司（ULA，54億美元）和貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源公司（Blue Origin，24億美元）。後者相比SpaceX，在火箭發射技術上大多不成氣候。

報道還提到，特朗普與馬斯克的決裂，還可能影響美國國家太空政策。有航天官員稱，白宮可能會因此接受對NASA預算的重大調整。

據報道，白宮最初提議的預算計劃，要求取消NASA成本高昂且進度滯後的太空發射系統項目（SLS）和「獵戶座」飛船（Orion）。這本將極大利好SpaceX，以及其他尋求為NASA提供服務的商業航天公司。

美國太空總署NASA Logo（Reuters）

然而，由於特朗普與馬斯克的矛盾，白宮很可能會批准一項修改版提案。報道稱，美國參議院商務委員會周四晚發布的法案版本，恢復了對上述兩個項目的撥款，其中向波音作為主要承包商的SLS撥款41億美元。

路透社引述分析人士的話稱，如果特朗普把政治報復放在首位，取消SpaceX與NASA、五角大樓的合約，可能會延緩美國的太空計劃發展進程。

與保守派關係密切的智庫美國企業公共政策研究所（AEI）的高級研究員哈里森（Todd Harrison）表示，若切斷與SpaceX的合作，美軍太空能力將遭受重創。

他指出，如果政府選擇減少對太空依賴的系統，這可能波及特朗普主推的「金穹」天基導彈防御系統，「這場紛爭最終可能影響‘金穹’系統的架構選型。」

分析人士稱，早在馬斯克去年涉足共和黨政治之前，SpaceX就已經確立行業主導地位，在火箭發射和衛星通信領域建立了強大的市場份額，這在一定程度可以保護SpaceX免受「特馬決裂」帶來的衝擊。

美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）的高級研究員斯沃普（Clayton Swope）告訴彭博社，「終止與SpaceX的合約，將在美國政府中諸多依賴太空的關鍵職能領域引發巨大連鎖反應，其中最核心的就是五角大樓和NASA。目前確實沒有其他企業能取代SpaceX的地位。」

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