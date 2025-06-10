特朗普稱無意停用星鏈衛星　但可能移走白宮外Tesla

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月9日再次回應與富商馬斯克（Elon Musk）的關係，他表示馬斯克旗下公司SpaceX營運的星鏈（Starlink）衛星服務良好，不會要求白宮暫停使用相關服務，但早前購買的Tesla電動車，就可能會移走。



特朗普周一在談及馬斯克時言論略為軟化，他稱自己與馬斯克關係良好，如果馬斯克致電給他，不會有問題。

今年3月，特朗普購入一輛價值8萬美元的Tesla Model S電動車，並放置於白宮外展示，以示支持馬斯克，因他在加入政府效率部後旗下電動車公司Tesla遭到民眾針對，甚至成為攻擊的目標。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

馬斯克早前批評特朗普的稅改法案，引發兩人隔空對駡。特朗普日前指與馬斯克的關係經已結束，無意修補。

自6月5日上次爭執爆發以來，馬斯克刪除了一些批評特朗普的社群媒體帖文，其中包括一則表示支持彈劾總統的帖文。有接近馬斯克的消息人士表示，他的憤怒已經開始消退，他們認為他可能希望修復與特朗普的關係。