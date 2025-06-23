花逾百萬元租巴黎迪士尼　英國男與9歲女童結婚被調查

法國警方正調查一宗周六（21日）發生於巴黎迪士尼樂園的荒誕假婚禮事件。巴黎迪士尼被租用於舉辦婚禮後，職員發現「新娘」年紀過小報警並取消婚禮。



事發於周六清晨開園前，一名22歲英國籍男子以13萬歐元（約117萬港元）租用園區，聲稱舉辦私人婚禮，卻涉嫌策劃虛假儀式，安排一名9歲烏克蘭女童扮演「新娘」，並僱傭百餘名臨時演員充作賓客。

法媒披露，工作人員發現身着婚紗的「新娘」年幼無法站穩，懷疑涉及非法童婚立即報警。經莫城檢察官辦公室調查，確認整場婚禮實為精心編排的演出。

女童母親向警方辯稱此舉僅為「滿足女兒當迪士尼公主的夢想」，醫療檢查證實女童未受暴力傷害。但警方以涉嫌欺詐及洗錢罪名，拘留英國籍策劃男子、41歲烏克蘭籍母親及兩名拉脫維亞籍人士（24歲女性與55歲男性）。迪士尼樂園聲明已取消活動並配合司法調查。

知情臨時演員描述現場混亂，稱工作人員突然驚慌，自己才驚覺新娘竟是需人懷抱的孩童。