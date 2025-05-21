世上最快樂地方？1家5口遊迪士尼1天花逾1萬元　父親：根本是地獄

美國一名父親分享自己帶一家五口去迪士尼樂園玩一天的花費，總金額高達1400美元（10920港元），有關影片在X已獲得840萬次觀看。



根據「Financial Dystopia」發布的影片，這名來自佛羅里達州的父親首先稱：「這是我一家五口在迪士尼樂園玩一天的花費」。

他記錄門票、停車費、餐飲和零食以及紀念品商店商品的價格，他們去的是奧蘭多（Orlando）迪士尼樂園。父親一開始就已花費30美元停車，然後包括一名10歲以下兒童在內5人的門票總價高達974美元（約7597港元）。

父親稱，如果他們選擇購買「快速通關」，則會花費更多錢。「快速通關」價格為35美元，可以快速通行3個遊樂設施。

園區內零食價格同樣讓父親感到驚訝，2樽水、3個雪糕就花費近30美元，椒鹽脆餅和啤酒又花了19美元。

兒子原本看上要價44.99美元的星際大戰光劍，但父親拒絕賣給兒子。午餐時間，他們每人點了一份披薩（Pizza）套餐，共花費44.35美元。

之後他們在星球大戰主題的銀河邊緣公園購買各種產品，包括「星際大戰」主題的可口可樂、西班牙油條、瑪格麗特酒、水，以及首次出現在「星際大戰四部曲：曙光乍現」中的「藍色牛奶」（Blue Milk），這使得零食總支出達到101.29美元。

父親原以為這場瘋狂消費終於結束時，有家庭成員決定去「迪士尼之泉」吃晚餐。父親嘆稱：「這個地方簡直就是我的地獄；每家商店和餐廳都擠滿人」。他們選擇一間多次獲獎的墨西哥餐廳，花費245.27美元。

飯後，全家人想去購物，但「幸運」的是，當時天色已晚，他們決定到此為止。

影片發布後引來大批網民留言，有人說，看完門票價格接近1000美元，其他都不需要再看了，也有人批評他們在食物上花費太多，稱「你們根本都在吃東西」。有人說，自己人沒那麼多，也花了4800美元，還有人建議他們應該去環球影城，那是更便宜而且更好的選擇。