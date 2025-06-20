一家五口美國加州迪士尼樂園吃「公主早餐」　埋單一看金額驚呆了

美國一名父親近日帶一家5口到加州迪士尼樂園餐廳吃早餐，豈料結帳竟要價約937.65美元（7360港元），讓他嚇傻眼，在網絡引發多許多人討論。



美國《紐約郵報》報道，這名父親16日在社交平台發文表示，他與一家5口在加州迪士尼樂園餐廳「迪士尼公主早餐冒險」（Disney Princess Breakfast Adventures）用餐，結帳竟高達937.65美元（7360港元），其中包含150美元的小費（約餐費的20%），讓他嚇傻眼。

可和迪士尼公主聊天 食物有這些 點圖放大看看YouTuber的介紹：

+ 21

這名父親在貼文中表示：

帶孩子來參加迪士尼的「公主早餐」，帳單一來我差點噴出咖啡。

這篇貼文短短幾天就吸引超過1650萬次觀看，網友留言踴躍：

「拜託告訴我你是帶了35個小孩」

「這也太誇張了，我還在猶豫要不要去迪士尼，畢竟用這筆錢去意大利玩1個月都沒問題。」



「迪士尼公主早餐冒險」位於加州迪士尼樂園旁的「迪士尼加州大飯店與水療中心」，是知名的主題餐廳，官網標榜提供「獨一無二的公主互動體驗」，三道菜的套餐式早餐，費用為每人142美元（約1,114港元），成人與孩童同價。

至於套餐包括開胃菜龍蝦捲、法式貝涅餅（beignets）、粟米麵包，主餐為兒童餐可選鬆餅、芝士通心粉，成人可選炒蛋、燉牛肋排、魔鬼蛋等，甜點則有蛋糕棒棒糖、泡芙、雪葩。

此為「迪士尼公主早餐冒險」的官方宣傳圖（迪士尼網站）

【延伸閱讀】上海迪士尼MMA影片瘋傳！夫妻與情侶拳腳相向 連小孩也被狠打（點圖放大瀏覽）：

+ 14

延伸閱讀：

MLB/迪佛斯轉隊首秀敲2安 巨人惜遭逆轉吞敗

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】