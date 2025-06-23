路透：DeepSeek協助中國軍事及情報活動並提供用戶數據

路透社6月23日引述消息報道，中國AI企業DeepSeek正在協助政府進行軍事和情報活動，為其提供用戶信息和統計數據，還利用東南亞空殼公司獲取受美國出口管制的高端晶片。



一位美國國務院的匿名高級官員對路透社表示，DeepSeek自願向中國政府提供軍事和情報方面的支援，不僅限於DeepSeek的開源AI模型。據指，該公司曾為中國解放軍研究機構的技術服務，在解放軍及其他與國防工業相關聯實體的採購記錄中，DeepSeek的名字出現超過150次。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

這名官員還稱，DeepSeek能獲得大量英偉達高端H100晶片，而這些晶片自2022年起就被當局禁止出口至中國。DeepSeek通過東南亞的空殼公司，試圖規避出口管制，並利用該地區的數據中心來遠程獲取美國晶片。

報道還引述三位匿名消息人士稱，DeepSeek在美國實施出口限制後亦曾採購H100晶片，惟數量比此前Scale AI創辦人Alexandr Wang所說的5萬要少得多。

在被問及美國會否進一步實施出口管控或對DeepSeek實施制裁時，官員則指目前沒有這樣的計劃。

英偉達回應路透社查詢稱，公司審查表明DeepSeek使用的是合法獲得的H800晶片，而非H100。