彭博：軟銀孫正義尋求同台積電打造萬億規模美國AI先進園區

日本軟銀集團創辦人孫正義正尋求與台積電合作，在美國亞利桑那州打造一座高達1萬億美元投資規模的產業園區，計劃涵蓋機器人與人工智能（AI）產品的製造，被視為孫正義迄今最大膽的布局。



《彭博社》引述知情人士報道，孫正義希望此項目成為類似深圳的大型高科技製造基地，實現高科技製造業回流美國的構想。該園區可能涵蓋AI工業機器人產線，目前專案代號為「Project Crystal Land」。

據了解，軟銀高層已積極向台積電釋出合作信號，希望台積電能在此園區中擔任關鍵角色。台積電目前已計劃在美國投資1650億美元，並於亞利桑那州鳳凰城設廠量產。據一位了解台積電想法的人士表示，軟銀的構想與台積電目前在鳳凰城的建廠計劃並無關聯，至於台積電是否有興趣參與此案，目前尚不清楚。

報道指出，孫正義近年屢次公開表示，他將「盡可能加快AI的發展」，這座園區正是他推進AI願景的重大實踐。知情人士透露，軟銀高層已與美國聯邦及州政府官員進行對話，討論可能提供的減稅與投資誘因，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）亦曾參與相關討論。

此外，孫正義亦親自與多家科技企業接洽，以了解其對此計劃的興趣，其中包括韓國三星電子的高層。軟銀、台積電與三星方面均婉拒對此發表評論，美國商務部亦尚未回應置評請求。

《彭博社》報道點明，孫正義已列出一份潛在參與該計畫的軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）投資組合名單，包括機器人與自動化新創公司思靈機器人（Agile Robots）等，未來可能在產業園區內設置生產設施。

儘管相關計畫仍處於初步階段，其可行性將取決於美國總統特朗普政府與州級官員的態度。即使孫正義曾提出總預算或需達1萬億美元，但實際規模將視科技巨擘的投入程度而定。若此案成功，孫正義也提議在全美多地複製類似產業園區。