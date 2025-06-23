伊以戰爭 | 特朗普豁出去了　但並不想捲入一場全面戰爭

美國公然空襲伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施，這三處被認為是伊朗最關鍵的核設施。據報導，美軍在對福爾多核設施的襲擊中投下6枚鑽地彈，向其他核設施發射了30枚「戰斧」導彈。在聯合國安理會召開的緊急會議上，中俄等國強烈譴責美國空襲。中方強烈譴責美方襲擊伊朗，此舉嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法，侵犯伊朗的主權、安全和領土完整。俄羅斯代表抨擊美國採取攻擊行動未經任何人授權，不禁讓人想起2003年的伊拉克戰爭，美方再次製造藉口，將苦難強加於中東人民。



不得不說，從2003年初伊朗宣佈提煉出核電站燃料鈾，美國對伊朗是又製造又談判，忍了這麼多年也沒有真的「打」伊朗。如今特朗普居然對伊朗本土發動了襲擊。特朗普隨即發表的4分鐘全國電視講話言辭灼灼的表示「徹底摧毀伊朗核實施」，但伊朗方面表示已轉移。不論如何，就算能摧毀伊朗的核設施，是否能摧毀伊朗的擁核決心以及反擊意志，那就是另一個問題了。如果不能，那美國可就又給自己製造了一個大麻煩。

儘管特朗普非常確定地表示伊朗的核設施已經徹底摧毀，但僅用六枚鑽地彈就真的能如此簡單地完成摧毀嗎？特朗普這麼快給出肯定的說法，符合他的性格。但未經評估就聲稱徹底摧毀了，這似乎有些過於草率。

央視新聞周日引述多位知情人士報導，指此次美軍針對伊朗核設施的軍事行動中，與另外兩處核設施不同，伊朗伊斯法罕核設施並未遭B-2轟炸機投擲大型掩體炸彈。圖為6月22日伊斯法罕核設施衛星圖。(Reuters)

儘管伊朗方面到目前為止還沒有公開相關資訊，但伊朗國家電視台一名負責人在網路直播中表示，伊朗在一段時間之前就已經對三個核設施進行了疏散，轉移了核設施中的材料，美方襲擊應未造成重大損失。而轉移重要核設施這一行動，正是在美特朗普聲稱未來兩周決定是否打擊伊朗之後。

回頭看，其實特朗普下令轟炸伊朗核設施這事，要說突然也突然，要說不突然也不突然。畢竟在動手之前，特朗普先是公開披露已經批准了作戰計畫，之後又聲稱要用兩周的時間考慮，接着又表示或許會提前下令打擊。重要的是，前一日美國在中東地區的重要基地幾乎都迅速「清空」，這就預示着要動手了。緊接着，美軍B-2轟炸機帶彈出動，各大媒體都已對此進行了詳細報導和分析。由於這些行動都是高調進行的，所以伊朗方面不可能得不到相關消息，也必然會早做充分準備。也就是說，美國與伊朗方面在這一次轟炸行動中似乎已經提前達成了一種「默契」。

圖為美軍B-2轟炸機2024年9月在美軍基地起飛時的畫面（U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Handout via REUTERS）

但，不論如何，這是1979 年伊朗政權顛覆後，美軍第一次對伊朗本土發動大規模進攻。 實際上，在奧巴馬執政之前，美國就有人提議武力摧毀伊朗的核設施。但奧巴馬力排眾議，與中、俄、英、法、德一道與伊朗談成了伊核協議。特朗普在其上一任期內果斷退出了伊核協議。拜登雖然恢復了與伊朗的核談，但談判並不順利，其間也不乏有人提議對伊朗採取軍事行動。加沙戰爭爆發後，以色列就積極呼籲美國借機對伊朗動武。然而，拜登始終不為所動，甚至停止了向以色列提供重型炸彈。由此可見，其實對伊朗動武是多麼難下的決心。在美國早就開始對中東戰略進行再平衡調整的關鍵時刻，特朗普怎麼就忍不住動手了呢？

一個重要的因素自然是以色列，也就是表明以色列真的堅持不住了。伊朗給以色列帶來最重大的影響是心理殺傷。除了戰爭行動，以色列的一切社會生活和經濟活動都受到了嚴重影響，這是以色列建國以來從未有過的經歷。用一名以色列官員的話說就是，以色列可以持續打一周兩周，但兩周、一個月可就是另外一回事了。也就是說，很可能是因為他知道以色列已經堅持不了多久了，必須出手制止伊朗繼續打擊以色列。內塔尼亞胡有自己的盤算。面對國內國際雙重壓力，內塔尼亞胡面臨「要麼上台打仗，要麼下台受審」的局面，因此將以伊衝突視為政治生存賭注，企圖通過對外軍事行動為岌岌可危的執政聯盟「續命」，因此持續的極大施壓美軍介入。

當然，迫使特朗普作出轟炸行動的原因還有其他。一是特朗普的支持率快速下降，如果不採取行動，支持率還會繼續下滑，這不利於兩年後的中期選舉。二是他推動的烏克蘭停戰以及關稅戰都沒能取得預期效果。他想以此來證明自己的強硬並非虛言，是說到做到的。特別是近來，連自己的盟友國家都敢於站出來反抗自己了。眼看着7月8日臨近，到目前為止，一個國家的關稅協議都沒能搞定，特朗普不能不急。以轟炸行動作為強硬展示，或許能唬住一些國家。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

這從特朗普「唐突」的4分鐘電視講話可以看到一二。電話講話中，在對打擊成果大加讚揚後，特朗普回顧了近40年來伊朗針對美國與以色列發起的敵對行動，宣稱伊朗是「中東的惡霸」、「恐怖主義頭號資助國」，更是「全球不穩定的源頭」。隨後，特朗普用「壯麗戰機」、「偉大愛國者」等表述讚揚參戰美軍的執行力與精確度，強調美方此次打擊的唯一目標，是徹底摧毀伊朗的核濃縮能力，阻止這個世界頭號「恐怖主義」國家帶來的核威脅。儘管特朗普宣稱「這就是美軍攻擊的全部」，但他也同時警告稱，「伊朗必須做出選擇，要麼選擇和平，要麼迎接悲劇」，如果事態沒有朝着特朗普預想的方向發展，他將發起更加精准、猛烈、迅速的打擊行動。

從風格來看，這場公開演講延續了特朗普一貫的「自我加冕」式語言，本質上是在用「勝利」框架包裝襲擊行動、用「和平」語言掩飾軍事升級、用「選擇論」敘事推卸後果風險。一方面，這種高調而克制的表述方式，進一步爭取美國民眾好感、凝聚信任支持、塑造「戰時總統」形象，同時向外界傳遞「美國已出手，出手即重拳」的強烈信號。另一方面，特朗普的表述實際上是在劃定對伊行動的條件：並非只有「美國利益受損」、「伊核設施重建」等才能觸發，「未及時和平」本身便足以成為繼續打擊的理由，為後續可能發生的軍事行動預置獨家解釋權。

美伊關係・美國與伊朗：The Iranian and U.S. flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

然而，打擊伊朗容易，可打完之後的事就難辦了。伊朗方面在轟炸後立即表示，美國在中東的所有目標都是打擊物件。胡塞武裝也聲稱要對美國重新發起打擊行動。徹底摧毀伊朗的核計畫相對容易，但要徹底摧毀伊朗的戰爭能力和戰爭意志，那就要進行一場大規模戰爭行動了。這意味着美國的中東戰略又回到了20年前。如此一來，以伊衝突非但不會在短時間內停火，反而會陷入更持久的戰爭之中。以色列已經宣佈全國進入緊急狀態，隨時應對伊朗的打擊。

當然，如果美伊雙方真的形成了「默契」……遭到美國直接打擊後，伊朗迫於國內壓力，不得不做出回應，但實力上明顯打不過美以同盟，所以大概率會在保持言語強硬的同時，實施有限的報復。由此觀之，伊朗或將發動一輪「象徵性」反擊，比如攻擊在伊拉克或敘利亞的美軍前哨站，或通過地區代理人襲擾以色列邊境，但會避免造成美軍或以軍人員重大傷亡，以給美國留夠「面子」。在特朗普看來，派出轟炸機打擊伊朗核設施屬於「點到即止」的軍事行動，只有出動地面部隊才算得上真正的戰爭。這也就是為什麼特朗普要第一時間站出來表示，打擊三處核設施就是美軍此次行動的全部內容。美國國務卿魯比奧（Marco Antonio Rubio）也在接受媒體採訪時，呼籲伊朗與美國進行直接談判，並表示美國準備6月23日與伊朗對話。（更多內容見：《伊朗以色列戰爭｜美國精准襲擊伊朗核設施 要打要談？》）

在國際社會的輿論壓力下，美伊雙方的緊張關係仍有望緩和，重回通過外交途徑解決的軌道。當然，這並不容易。