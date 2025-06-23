美國空襲伊朗後：以色列邱吉爾 vs 新1979革命？

6月13日以色列空襲伊朗後，雙方開始了導彈互射的戰爭「悶燒」，並也陷入各有難處的戰略困境。

首先是持續挨打的伊朗。基本上從13日戰爭爆發起，伊朗的軍事人員與資產就被以色列不斷削耗，國家尊嚴也連帶透支。而衰弱的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）除了胡塞還在積極活動、持續襲擊以色列，其他板塊基本都是偃旗息鼓，不願捲入無妄之災，更不要說中國、俄羅斯、海灣阿拉伯國家等其他更有力行為者。

不過以色列的表現同樣一言難盡。首先是各方公認「固若金湯」的防空系統，明顯在開戰後被伊朗導彈持續穿透、造成死傷。而這種神話破滅的強烈溫差，也體現在看似驚人的斬首轟炸上：以軍攻勢排山倒海、彷彿就要終結伊朗核計畫，但21日以色列外長薩爾（Gideon Saar）公布答案時，竟然只是「把伊朗發展核武的可能性推遲了2到3年」。此外以色列還想一勞永逸根除威脅，所以鼓吹伊朗民眾「發動起義」，結果伊朗不僅至今沒有爆發大規模內亂，還湧現了反以聲浪。

簡單來說，伊朗傷痕累累卻皮粗肉厚，以色列大殺四方卻成效有限，雙方在這輪衝突升級後，還是回到難分輸贏的彼此僵持。這就導致美國的下一步成為焦點：究竟是來回約束推動衝突降溫，還是作壁上觀放任兩國撕扯，又或是親自下場進行打擊？

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

從後續發展來看，特朗普（Donald Trump）顯然選擇最後一種：在6月22日出動美國海軍與空軍，轟炸伊朗的福爾道（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan），並在行動後發表電視講話，宣稱已經「徹底摧毀」伊朗的關鍵核濃縮設施，「如果伊朗不尋求和平，美國將發動更多襲擊。」

但這種做法似乎沒有解決問題，而是留下更多問號：如果伊朗的關鍵核設施已經徹底被毀，伊方還有什麼誘因要重返核談判？如果美國只是誇大戰果，那麼伊朗經歷這次轟炸後，為何還要投降棄核、而不是堅定擁核？如果這次打擊沒有促成降溫，反而導致伊朗更強硬，那麼美國的下一步還剩多少升級空間？是祭出更大規模轟炸、斬首最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），還是繼阿富汗與伊拉克後加開伊朗戰場？

種種問號，其實都代表了更多不確定性，正如特朗普的「以打促談」，其實就是「火上加油」一體兩面，而這也無疑是導致戰爭爆發的重要關鍵。

特朗普發表的4分鐘全國電視講話，言辭灼灼的表示「徹底摧毀伊朗核設施」。(Reuters)

美國偏離戰略模糊

回顧戰爭發展，美國、以色列與伊朗的對峙當然經年累月，但會走到開戰這一步，還是來自各方的每一次選擇。

首先是2023年10月的「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood），這是哈馬斯對以色列的軍事反撲，也是以色列與伊朗多年敵意的積重難返，更是2025年兩國戰爭的第一縷硝煙。

起初，雙方只是圍繞加沙進行博弈：以色列為了殲滅哈馬斯，不計形象猛烈用兵；伊朗則為保住哈馬斯這顆棋子，大膽調動「抵抗軸心」（Axis of Resistance）協同作戰。戰火於是在雙方你來我往間，從加沙一路延燒到紅海、敘利亞、黎巴嫩，並在2024年4月迎來第一次升級：以色列轟炸伊朗駐敘利亞大馬士革使館，伊朗則在幾天後對以色列發射一波導彈。

接著是同年10月的第二次升級：在以色列7月暗殺哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、9月暗殺真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、10月1日入侵黎巴嫩的背景下，伊朗再對以色列發射近200枚彈道導彈，引發後者的又一輪報復。

但前述事件都還不是戰爭起點。畢竟從各方反應來看，兩次升級其實都沒有真正點燃戰火，而是在美國的反覆協調、以伊的勉強克制下，各自虛晃一招緩緩退場。

而這種「虛晃一招」背後，其實就是以色列與伊朗的各自兩難：以色列雖想一勞永逸解決核問題、瓦解「抵抗軸心」，卻不可能在沒有美國進場的情況下，單槍匹馬推翻伊朗政權；正如伊朗雖想大規模打擊以色列、挽救「抵抗軸心」與國家尊嚴，卻也不敢賭「美國一定不介入」的地緣風險。

圖為2025年6月20日，以色列總理內塔尼亞胡到中部城市雷霍沃特（Rehovot）視察遭伊朗導彈攻擊後的損毀情況。（Reuters）

換句話說，美國雖然不是衝突的直接當事方，卻是這段關係的重要樞紐，具有同時約束伊朗與以色列的特殊能量。而這種能量一言以蔽之，就是擺出模稜兩可的「戰略模糊」，也就是以「美國未必會介入」來阻止以色列冒險、以「美國可能會介入」來嚇阻伊朗。而這背後當然也出自美國的戰略兩難：華盛頓不可能拋棄以色列，卻也不願在撤出阿富汗與伊拉克後，還重返中東挑戰難度更高的伊朗，至少拜登（Joe Biden）時期都是如此。

不過「戰略模糊」是否奏效，其實還是一個結果論問題：美國當然承諾支持以色列捍衛國家安全，但如果以色列真有信心美國開給自己的「空白支票」不會跳票，自然也就不必顧慮「美國未必會介入」的風險，而是可以在伊朗第一次打擊以色列本土進行報復後，就迅速加碼直接開戰；同理，伊朗當然認為美國不願重返中東戰場，但如果德黑蘭真的確定美國不會孤注一擲、為以色列出兵，那也就不必顧慮「美國可能會介入」的風險，而是可以在以色列轟炸駐敘利亞大使館、斬首「抵抗軸心」各領導人、甚至入侵黎巴嫩與敘利亞後直接開戰。

但從結果來看，這些情境都沒有在2024年的兩次衝突升級後出現，畢竟以色列不想打一場不會贏的戰爭，伊朗也不想走向政權垮台的毀滅結局。顯然，「戰略模糊」還是發揮一定作用，既限制雙方的行動選項、也確保衝突的熔斷機制。可是這種機制的成形，其實也預示了風險所在：如果美國不再奉行既有的「戰略模糊」姿態、開始走向「戰略清晰」，不論是大力支持以色列、或公開示弱自己根本無力阻止伊朗，衝突都可能衝破護欄迅速升級，2025年6月的以伊戰爭就是直接結果。

從事件背景來看，以伊敵意當然已經積重難返，但會瞬間升級到大規模導彈互射的危險階段，關鍵還是特朗普（Donald Trump）對以色列行動「開了綠燈」，導致後者敢於對伊朗發動兩伊戰爭後的最大規模空襲，伊朗的回擊當然也就不再受限過往的「虛晃一招」。

簡單來說，是作為關鍵樞紐的美國先偏離「戰略模糊」、走向「戰略清晰」，讓以色列產生「天塌下來有美國頂」的自信，因而大幅度升級衝突，這才導致戰爭在6月失控爆發。

2025年6月22日，美國紐約市，示威者抗議美國與以色列聯手攻擊伊朗核設施。（Reuters）

戰爭如何收場

當然，眼下重點還是戰爭要如何收場。

從美國的視角出發，「開一次綠燈」當然不等於「準備重返中東」，且從4月美國才剛重啟伊核談判來看，華府的對伊溫和派還是有相當政治能量，而這也在一定程度上解釋了，美國為何會在衝突爆發後精神分裂、立場反覆，連13日空襲美國究竟知道多少、外交解決期限究竟是24小時或2周、美國是否有意推翻伊朗政權，都沒辦法統一口徑，甚至就連22日空襲伊朗本身，如今也傳出是特朗普個人的臨時決定，更不要提眼下飽受質疑的「徹底摧毀核設施」宣稱。

事實上，類似的荒唐混亂、政策矛盾也不是第一次在美國出現。2003年5月、美國入侵伊拉克後6周，時任美國總統小布殊（George W. Bush）就在電視演說中宣布「任務完成」（Mission Accomplished），表示美軍在伊拉克的主要作戰行動已經結束、美國與盟友取得了勝利。但眾所周知，伊拉克在不久後爆發大規模的宗派混戰，美軍也為此滯留當地8年之久。根據統計，小布殊發表「任務完成」演說時，美軍在伊拉克的陣亡人數為104人，但截至2011年2月美軍正式停止伊拉克作戰行動時，已有3,424名美軍在戰爭中喪生，「任務完成」也因此成為好大喜功、過早慶祝勝利的代名詞。

不過，這個詞彙顯然相當適合特朗普。早在2018年4月、特朗普第一任期內，這位狂人就以阿薩德（Bashar al-Assad）政權涉嫌使用化武為由，下令空襲敘利亞，並在行動後立刻於Twitter（現在的X）上宣布「任務完成」，引發各界質疑與批評。來到「特朗普2.0」，這種傾向又出現在處理俄烏戰爭、發動「解放日」關稅、應對中東亂局上，溫和派官僚往往被迫旁觀總統的公關秀、直到大錯鑄成才被找來收拾善後。

2003年8月6日，美國時任總統小布殊（中）在德州牧場會見時任國務卿鮑威爾（右）和時任副國務卿阿米蒂奇（左）。（Getty/The White House）

例如4月以來的關稅戰，特朗普先是放任盧特尼克（Howard Lutnick）、納瓦羅（Peter Navarro）等強硬派一意孤行，直到美債與市場同陷危機，最後才讓財長貝森特（Scott Bessent）等溫和派主導談判；又例如這次以伊戰爭，特朗普先是對以色列「開綠燈」導致戰爭爆發、又在22日下令轟炸伊朗推動局勢升溫，引發「美國是否要派兵參戰」的輿論質疑後，才讓特使威特科夫（Steve Witkoff）公開強調美國尋求外交解決，且就連民粹色彩極強的萬斯（JD Vance）也為此公開發聲，聲稱美軍對伊朗核設施的空襲已「成功阻止」其核武器計劃，「總統希望通過外交方式尋求長期解決方案」。

而這種各界精英的立場回撤，其實也暴露華府各方的深層隱憂：如果美國真的決定推倒伊朗神權政府，那麼眼下的轟炸、斬首只能算騷擾戰，關鍵還是要派出地面部隊偕同以色列進攻伊朗，才有機會促成德黑蘭變天。可是這無疑會影響美國「重返亞洲」、聚焦印太的戰略規劃，且一旦美伊戰爭重演越戰膠著，沖天民怨必然影響共和黨的中期選舉甚至下一次總統大選成績。

當然，在萬斯等人出面否認美國有意推翻神權政府後，特朗普本人又公開宣稱「改變政權有何不可」，似乎無懼各方勸阻與質疑。不過真正推動局勢走向的，還是美國的下一步實際動作，而非特朗普反覆無常的政治嘴砲。

如前所述，以伊兩國目前還是停在導彈互射的「悶燒」階段，且這次危機爆發主因還是美國偏離「戰略模糊」、走向「戰略清晰」；換句話說，如果美國的下一步能重新回歸「戰略模糊」，那麼美以伊三方衝突仍有機會仿照中美貿易戰的節奏，從互相加碼的高強度對峙，落回中等烈度、談判與對峙交織、但問題依舊複雜難解的新情境，不過這至少阻止了全面戰爭爆發。

美軍6月21日空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

以色列邱吉爾與伊朗新1979的對峙

但即便全面戰爭沒有爆發，以色列與伊朗對峙恐怕還會繼續。

首先是以色列，不少西方媒體都指出，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已經進入一種「邱吉爾（Winston Churchill）式的心境」。例如擔任《經濟學人》（The Economist）的以色列特派記者、同時也是內塔尼亞胡傳記作者的安謝爾・費佛（Anshel Pfeffer）指出，「以色列情報界的共識是：預測或操控伊朗政權垮台毫無意義，因為這可能很快發生，也可能要等上20年，但內塔尼亞胡的想法可能與情報首長們不同，他正處於一種邱吉爾式的心境中。」

無獨有偶，奈傑爾・瓊斯（Nigel Jones）也在《旁觀者》（The Spectator）發表文章《這是內塔尼亞胡的邱吉爾時刻》（This is Netanyahu’s Churchill moment），表示歷史或許不會重演，卻總是驚人地相似，「內塔尼亞胡發現自己的戰略處境與1940年的邱吉爾完全相同：他需要將不情願的美國拖入戰爭，與一心要毀滅以色列的敵人決一死戰。」

當然，用邱吉爾比擬內塔尼亞胡或許有些詭異，但這種說法也凸顯西方觀察家對於這次衝突的直覺理解：內塔尼亞胡希望促成伊朗政權更迭，所以要將美國捲入戰局。

而這種力求一勞永逸的強烈偏執，其實來自內塔尼亞胡認知中的以色列危局：以軍雖在歐美支持下四處用兵，持續蹂躪加沙、黎巴嫩與敘利亞，卻還是沒有真正根除伊朗威脅，整個「抵抗軸心」除敘利亞在2024年12月意外變天外，真主黨、胡塞、哈馬斯、伊拉克民兵至今沒有解除武裝；但在戰場另一邊，美國已經與伊朗展開核談判，顯然是想重回奧巴馬（Barack Obama）時代、對於伊朗核發展「眼不見為淨」悠閒自在，卻不顧以色列已經為了這場戰爭渾身浴血、聲名狼藉。

2025年6月22日，以色列特拉維夫受伊朗導彈襲擊後，建築物嚴重毀壞（Reuters）

而這種莫名其妙的「自認委屈」，在拜登任內相對無用武之地，因為後者顯然不會給以色列這種冒險空間；但輪到立場擺盪極難預測、政策變換宛如萬花筒的特朗普政府，內塔尼亞胡反而多了一絲勝算：只要在特朗普擺到強硬光譜時積極提議，就有機會換到「一次綠燈」，這次是對伊朗大規模空襲與斬首，下次就可能是新攻勢。因此只要特朗普依舊主政白宮，內塔尼亞胡就不會真正脫離「邱吉爾心境」。

但伊朗同樣也是如此。

當前的伊朗正在經歷「新1979革命」的權力整風。而所謂「新1979革命」，並不是要重演過去推翻巴列維王朝（Pahlavi dynasty）的政權更迭，反而是要鞏固1979年的伊斯蘭革命成果，並且確認哈梅內伊的強硬內外政治路線獲得繼承：對內強化宗教與保守規範，對外則聚焦打造「抵抗軸心」作為戰略縱深。

因此即便以色列斬首了許多高級將領，繼任者也未必會是特拉維夫樂見的溫和派。例如新任伊朗武裝部隊總司令阿米爾·哈塔米（Amir Hatami），就是主張伊朗應該擴張「抵抗軸心」、建立戰略縱深的「主動威懾」（active deterrence）派；就連最高領袖哈梅內伊自己，也已啟動緊急繼任備案，挑選了3位可能繼任者，且3人意識形態都符合哈梅內伊標準：奉行革命，並在伊朗社會推行伊斯蘭教。

從更宏觀的視角來看，其實這股力道也不是現在浮現，而是早在魯哈尼（Hassan Rouhani）時代核協議生變後，就悄然開始了政治回潮，相關跡象包括哈梅內伊冷落立場溫和的魯哈尼，扶持立場強硬的萊西（Ebrahim Raisi）在2021年選上總統，而後者確實也在就職後推動一系列強硬政策，包括強化頭巾取締。如果不是2024年的墜機事件，萊西將有極高機率成為哈梅內伊接班人。

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

當然，以上種種也暴露當權強硬派的深層焦慮：溫和派可能趁戰爭導致的權力真空擴大勢力，所以必須先下手為強安排人選。而從哈梅內伊目前仍能任命強硬派接任重要軍職、同時擇定接班人，伊朗也始終沒有在談判中放棄濃縮鈾這個底線來看，溫和派至今沒有獲得太多紅利。

至於伊朗民意對神權政府的憤怒，平心而論，這股能量確實不容小覷，其背後既有對西方自由民主的嚮往，更夾雜了對保守宗教路線的鄙視、以及對1979年革命後的新特權階級的憤怒，且制裁帶來的經濟凋敝無疑又放大了這股能量，導致近年的伊朗頻繁爆發大規模示威，導火線包括懷疑選舉舞弊、燃油價格上漲、取締頭巾過度執法，可以說是一點星火便能燎原。

問題是，這些示威衍生的騷亂，最後也都被政府強勢鎮壓。改革派或許能夠鼓動示威，卻顯然沒有將示威上升到內戰的政治與軍事能量；正如立場溫和的總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）雖可以在民意支持下當選，卻始終無法干涉哈梅內伊、伊斯蘭革命衛隊主導的「抵抗軸心」戰略，也無法阻止頭巾取締。

且伊朗民間也不是只有反政府的聲音，甚至所謂「反政府」本身，也是無法相互團結的割裂板塊。筆者曾經走訪伊朗的設拉子（Shiraz）、亞茲德（Yazd）、伊斯法罕（Esfahan）三地，在城市化程度相對不高的地區，清真寺就是維繫政治穩定、信仰意識形態、社群網絡的三重載體：教士們除了闡釋教法，還要在禮拜時進行政治宣講，內容大多聚焦反美反以意識形態，而這也理所當然成為保守派民眾的重要平台。

這些民眾當然不贊成革命衛隊高官貪污濫權，卻也不代表他們就要接受西方的「精神汙染」；同理，保守派底層民眾確實會因物價高漲上街示威，卻未必會同意「城裡自由派年輕人」的頭巾改革訴求。整體來說，伊朗還是一個社會怒氣駁雜在不同階級、文化光譜間的複雜國家，因此內塔尼亞胡心心念念的「大起義」，短時間內恐怕不容易出現，尤其民眾看到革命衛隊高官被斬首時，或許還會在心中竊喜，但當下一秒導彈砸向自家屋頂，以色列就必然只剩侵略者身分、而非解放者。

其實不論是「邱吉爾心境」或「新1979革命」，以伊雙方都各展示了各自的偏執與豪賭：以色列顯然認為只要神權政府存在，核問題就不可能解決、「抵抗軸心」也不會瓦解，因此想藉打擊伊朗本土鬧大衝突、迫使美國介入，一勞永逸推翻神權政府；伊朗則仗著美國有意撤出中東，所以大膽豪賭時與勢都在自己這方，相信只要打死不退，就能為核問題、「抵抗軸心」熬到發展的機會之窗。

因此，美國回歸「戰略模糊」或許有助衝突降溫，卻很難終結這場沒有終點的戰爭。