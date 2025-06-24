加拿大與歐盟舉行聯合峰會 雙方簽署安全防務協議
撰文：劉耀洋
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加拿大和歐盟6月23日在布魯塞爾舉行的聯合峰會上，正式簽署《安全與防務夥伴協議》。
路透社23日報道，協議涉及加拿大與歐盟在危機管理、網路、海上及太空安全、軍備控制等領域的合作，而且雙方每年將舉行一次由高層官員參與的「安全與防務對話」。
另外，該協議也為加拿大參與1500億歐元（約1.3萬億港元）的歐洲大規模國防採購計畫「歐洲安全行動」（Security Action for Europe）鋪平道路。
報道指，與歐盟簽訂安全防務協議的國家可以參與「歐洲安全行動」計劃，但必須就進一步的技術協議進行談判，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已承諾將迅速啟動談判，讓加拿大加入聯合採購計畫。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示，他們成功加強了與歐盟的關係，邁出歷史性的一步。他強調：「透過加強國防、貿易和商業領域的合作，我們將在大西洋兩岸創造更大的繁榮、安全和穩定。」
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