澤連斯基籲歐洲盟友撥款各國GDP的0.25% 助烏生產武器抗俄
撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器。
澤連斯基周六（6月21日）發表聲明說，烏克蘭正與丹麥、挪威、德國、加拿大、英國和立陶宛探討一個聯合生產武器的項目。
他說：「烏克蘭是歐洲安全的一部份，我們希望個別夥伴國家分配GDP的0.25%給我們的國防工業和本土（武器）生產。」
澤連斯基也透露，基輔今年至今已向國內和盟友募集到430億美元（約550億新元）的資金，用於本土的武器生產。
烏克蘭推出「與烏克蘭共建」計劃（Build with Ukraine）。澤連斯基早前在周五（20日）對記者說：「我們將為盟友提供適用的科技，並在他們的國家生產武器，為我們也為他們。」
烏克蘭與俄羅斯的交戰近幾周升級，對武器和炮火的需求持續增加。澤連斯基強調，雖然一些歐洲盟國已保證將不惜一切與烏克蘭站在一起，但繼續獲得美國支持非常重要，「最艱難的情況就是美國不參與（我們的防禦與安全）」。
北約成員國首腦下個周二（24日）在海牙舉行峰會，預計將討論增加國防預算。北約秘書長呂特（Mark Rutte）早前建議各成員國應當同意撥出GDP的5%，用於防禦與安全開支。
澤連斯基表示他可能會出席峰會，並與盟國領袖在場邊舉行雙邊會談。他也希望與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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