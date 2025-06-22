澤連斯基籲歐洲盟友撥款各國GDP的0.25%　助烏生產武器抗俄

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器。



澤連斯基周六（6月21日）發表聲明說，烏克蘭正與丹麥、挪威、德國、加拿大、英國和立陶宛探討一個聯合生產武器的項目。

他說：「烏克蘭是歐洲安全的一部份，我們希望個別夥伴國家分配GDP的0.25%給我們的國防工業和本土（武器）生產。」

澤連斯基也透露，基輔今年至今已向國內和盟友募集到430億美元（約550億新元）的資金，用於本土的武器生產。

烏克蘭推出「與烏克蘭共建」計劃（Build with Ukraine）。澤連斯基早前在周五（20日）對記者說：「我們將為盟友提供適用的科技，並在他們的國家生產武器，為我們也為他們。」

烏克蘭與俄羅斯的交戰近幾周升級，對武器和炮火的需求持續增加。澤連斯基強調，雖然一些歐洲盟國已保證將不惜一切與烏克蘭站在一起，但繼續獲得美國支持非常重要，「最艱難的情況就是美國不參與（我們的防禦與安全）」。

北約成員國首腦下個周二（24日）在海牙舉行峰會，預計將討論增加國防預算。北約秘書長呂特（Mark Rutte）早前建議各成員國應當同意撥出GDP的5%，用於防禦與安全開支。

2025年6月19日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在一處遇襲化為廢墟的大樓附近為遇難者敬獻鮮花並致哀。（Reuters）

澤連斯基表示他可能會出席峰會，並與盟國領袖在場邊舉行雙邊會談。他也希望與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

