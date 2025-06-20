加拿大總理稱爭取與美國達成協議　否則提高鋼鐵和鋁反制關稅

加拿大總理卡尼（Mark Carney）周四（6月19日）表示，自己與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）達成共識，爭取雙方就關稅在30日內達成廣泛協議，否則就將提高對美國鋼鐵和鋁產品的反制關稅，他預料對美國相關產品的新關稅的稅率或在7月21日，即30日限期過後產生變動，具體取決於加美談判結果。



綜合加拿大廣播公司（CBC）、彭博社報道，卡尼指旗下內閣正制定一項涉及對部份鋼鐵和鋁產品加徵關稅的政策，即允許限定額度的產品進入加拿大，但對超過限額外的產品徵收高額關稅。

卡尼還宣布將出台支持加拿大鋼鐵和鋁產業的措施，實施有利國內供應商的聯邦採購規定，限制只能使用國產或經由貿易協定准許的「可靠貿易夥伴」生產的鋼鐵和鋁，他還指將投入一項涉及100億加元的聯邦貸款機制，確保為大型企業提供流動資金。

2025年5月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮會見卡尼。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下政府3月中對所有進口鋼鋁產品，徵收25%關稅，引起加拿大反制。到本月初，美國將進口鋼鋁關稅稅率倍增至50%。