日本觀光廳要求Agoda改善業務　否則或面臨行政處罰

日本大型連鎖酒店東橫INN於6月15日發公告，點名Agoda在內的部份海外預訂網站存在訂房問題，包括顧客預訂資訊未及時通知酒店、房型和預訂日期錯誤，以及網站列出房價遠高實際價格等情況。日媒6月23日報道，日本觀光廳已要求Agoda改善其在日本的業務，否則或面臨行政處罰。



共同社報道，觀光廳今年3月就曾要求Agoda解決存在的訂房問題，其中遊客抵達酒店後發現無付款預訂記錄的情況多次出現。Agoda後在4月提交給觀光廳一份措施清單，概述將如何解決現存的預訂問題。但部份日本酒店運營者表示，訂房問題到6月都仍然存在。

東橫INN發布的通告（網站截圖）

消息人士稱，若果Agoda此次仍不採取措施進行改善，日本政府或會對其處以行政處罰。

東橫INN表示，鑑於預定問題情況，顧客透過例如是Agoda等的海外訂房平台作預訂，當需要改動應直接聯絡相關平台。